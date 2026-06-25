Valentijn Driessen weet vrijwel zeker dat in dit WK nog minuten gaat maken bij het Nederlands elftal. De journalist denkt dat de boomlange spits, die momenteel genoegen moet nemen met een reserverol, nog van pas gaat komen als breekijzer in latere rondes.

Vóór het WK was er veel te doen over de oproep van Weghorst. De spits kende een belabberd seizoen bij Ajax, maar werd toch opgenomen in de WK-selectie van Ronald Koeman. Op het huidige WK speelde Weghorst nog geen minuut, maar dat lijkt niet zo te blijven.

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“Ik denk dat hij sowieso aan zijn minuten gaat komen. Dat leeft ook in het achterhoofd van Weghorst: er komt een moment dat Nederland achter staat en doelpunten nodig heeft óf iets moet forceren. Ik kan me niet voorstellen dat Oranje de resterende zes wedstrijden allemaal wint en Weghorst niet nodig heeft”, voorspelt Driessen in een video-item van De Telegraaf.

Weghorst krijgt een kwartier tegen Tunesië

“Weghorst gaat zelf voor een Argentinië-moment. Tegen Tunesië krijgt hij al een kwartier, omdat dat een wedstrijd is die nergens om gaat. Maar Weghorst doet het om wedstrijden als de kwart- of halve finale. Dan wil hij beslissend zijn”, gaat de chef voetbal van De Telegraaf verder.

Driessen geeft de pinchhitter van het Nederlands elftal vervolgens een compliment: “Hij kwam ooit binnen bij Ajax en toen sprak hij titelambities uit. Ajax kwam toen héél dicht bij. In zijn hoofd heeft Weghorst altijd het allerhoogste zitten. Het liefst wil hij beslissend zijn in de finale, maar om daar te komen heb je hem daarvoor een keer nodig. Daar traint hij voor en daar zet hij alles voor opzij, en dat vind ik heel knap. Misschien gaat het wel om vijf of twee minuten”, aldus de journalist.