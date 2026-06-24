Wout Weghorst is eerlijk over pijnlijke rol bij Oranje

wacht na twee wedstrijden nog op zijn eerste WK-minuten voor het Nederlands elftal, maar laat zich daar niet door uit het veld slaan. De spits accepteert zijn reserverol en blijft met Oranje vol inzetten op de wereldtitel: "Wanneer ik nodig ben, ben ik er klaar voor."

Weghorst is de vierde spits van het Nederlands elftal op het WK in de Verenigde Staten, Mexico en Canada. Omdat hij niet hoog in de pikorde staat, kwam hij in de wedstrijden tegen Japan (2-2) en Zweden (5-1) nog niet in actie. "Wanneer het echt moet gebeuren, dan moet ik er staan. Dat zal uiteindelijk het plan worden", zegt Weghorst over zijn reserverol tegen RTV Oost.

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"Het was nu nog niet nodig", vervolgt Weghorst. "We speelden gelijk tegen Japan en boekten een goede overwinning op Zweden. De bondscoach maakt de keuzes en bepaalt per wedstrijd wat hij moet doen. Zolang het op deze manier goed gaat, is dat prima. Wanneer hij mij nodig heeft, ben ik er klaar voor."

Weghorst zet het teambelang overduidelijk voorop. "Uiteindelijk is het toernooi geslaagd als we hier een aantal weken kunnen blijven. Hoe langer we blijven, hoe beter we het doen. Er is maar één doel: we willen op 19 juli in de finale staan. Tot nu toe zijn we goed op weg, dus hopelijk kunnen we dat volhouden."

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