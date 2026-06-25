Het veld in Kansas City Stadium is smaller dan in de andere stadions op het WK, zo viel Ronald Koeman op bij zijn eerste bezoek aan het stadion. NOS-commentator Jeroen Elshoff geeft in de NOS Voetbalpodcast aan dat de bondscoach dit bij het verlaten van het veld opmerkte.

Het Nederlands elftal speelt in de nacht van donderdag op vrijdag om 01.00 uur zijn derde groepswedstrijd op het WK. In Kansas City neemt de ploeg van Koeman het op tegen Tunesië, dat na twee ruime nederlagen tegen Zweden (5-1) en Japan (4-0) al is uitgeschakeld. Daags voor de wedstrijd kon de bondscoach het stadion voor het eerst bezoeken voor zijn persmoment en interviews.

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Koeman sprak daarbij onder meer met Elshoff van de NOS. “Wat Koeman wel opviel: ik stond met hem te praten na afloop van het interview en we liepen het veld af. Toen bleef hij staan en zei hij: ‘Het is wel smal. Dit zijn niet de maximale afmetingen, heb ik het idee.’ Het mooie is: het oog van de meester zag het gelijk”, aldus de verslaggever.

Volgens The Star, de regionale krant van Kansas City, is er voor het WK een voetbalveld van 116 bij 68 yards (omgerekend zo’n 106 bij 62 meter) in het stadion aangelegd. De aanbevolen afmetingen vanuit de FIFA voor een veld zijn 105 bij 68 meter. Het veld in Kansas City Stadium is dus een meter langer dan aanbevolen, maar ook zes meter smaller dan de meeste velden op het WK.