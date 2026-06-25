Als het Nederlands elftal zich vannacht verzekert van de eerste plek in Groep F van het WK, wacht een zestiende finale tegen Marokko in Mexico. In dat geval moet Oranje rekening houden met pittige weersomstandigheden: het Mexicaanse Guadalupe, nabij Monterrey, belooft warm te worden.

De eventuele zestiende finale tegen Marokko vindt plaats op dinsdag 30 juni 03.00 uur Nederlandse tijd in Estadio BBVA. De lokale tijd is dan 19.00 uur. Overdag wordt een temperatuur verwacht van maximaal 36 graden, maar ten tijde van de aftrap is het afgekoeld tot 32 graden. Rond 21.00 uur, wanneer de wedstrijd eindigt of een verlenging volgt, is het 29 graden.

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De luchtvochtigheid neemt in de loop van de avond toe en ligt tijdens de wedstrijd tussen de 39 en 52 procent. De gevoelstemperatuur ligt bij die omstandigheden vaak rond de 34 tot 36 graden. De omstandigheden kunnen betekenen dat het wedstrijdtempo laag zal liggen en de drinkpauzes belangrijker dan ooit worden.

Als het Nederlands elftal tweede wordt in de poule, speelt het maandag 29 juni om 19.00 uur Nederlandse tijd tegen Brazilië in Houston. Ook die stad is dan snikheet, maar NRG Stadium beschikt over airconditioning. Nederland speelde er al met veel succes tegen Zweden (5-1). Mocht Oranje onverhoopt derde worden, zijn er meerdere mogelijke speelsteden.

Hoe bereidt Oranje zich voor op de hitte?

Bij Nederland ligt de uitschakeling op het EK 2021 nog vers in het geheugen. In een snikheet Boedapest ging Oranje in de achtste finale onderuit tegen Tsjechië. In de aanloop naar het huidige WK heeft Oranje zich zo goed mogelijk voorbereid op de hitte.

"De vochtigheidsgraad ligt veel hoger dan vier jaar geleden in Qatar", zei teamarts Edwin Goedhart voor het toernooi tegen het Algemeen Dagblad. "Je kunt de luchtvochtigheid bij dit WK niet verslaan. Je kunt er hoogstens stapsgewijs aan winnen."

In Zeist brachten spelers al tijd door in de sauna om hun lichaam te laten wennen aan hogere temperaturen. Ook werd het ijsbad in de ban gedaan.

De eerste twee groepswedstrijden tegen Japan en Zweden vonden plaats in een stadion met airconditioning. Donderdagnacht speelt Nederland tegen Tunesië in een stadion met open dak. Van extreme hitte zal waarschijnlijk geen sprake zijn. Er wordt juist rekening gehouden met forse onweersbuien, die tot uitstel of onderbrekingen kunnen leiden.

Lees hier meer over Estadio BBVA, het stadion waar de eventuele wedstrijd tegen Marokko plaatsvindt.