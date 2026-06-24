Ronald Koeman reageert eerlijk: liever tegen Marokko of Brazilië?

Het Nederlands elftal gaat tegen Tunesië vol voor de winst, zo maakt Ronald Koeman woensdagmiddag duidelijk in de 538 Middagshow. Oranje wil volgens de bondscoach eerste worden in de poule, wat zou betekenen dat een ‘zwarte bladzijde in de geschiedenis van Oranje’ wordt vermeden.

Volgens Valentijn Driessen staat Oranje voor een dilemma in de laatste groepswedstrijd tegen Tunesië. De journalist stelt dat tweede worden in de groep meer voordeel heeft dan eerste worden.

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Voor Oranje maakt de eindstand in de groep een groot verschil: bij groepswinst wordt er gespeeld in Monterrey (Mexico), terwijl een tweede plaats een wedstrijd in Houston (Verenigde Staten) oplevert. "Iedereen speelt liever in Houston dan in Monterrey als ze de keuze krijgen. Die warmte in Monterrey sloopt je. Dit heeft het Nederlands elftal wel een beetje in eigen hand", zei Driessen in een video van De Telegraaf.

Mocht Oranje serieus gaan voor een bewuste tweede plek, zou dat volgens de chef voetbal een ‘zwarte bladzijde in de geschiedenis van het Nederlands elftal’ betekenen.

Koeman stellig: ‘Nederland gaat voor eerste plek in WK-poule’

Virtueel speelt het Nederlands elftal in de zestiende finale tegen Marokko, maar een duel tegen Brazilië behoort ook nog tot de opties.

Live op de radio wordt Koeman gevraagd naar zijn voorkeur tussen Marokko of Brazilië. “Ik heb geen voorkeur”, reageert de bondscoach van Oranje stellig. “Wij willen zelf eerste in de poule worden. Eén dag voor onze wedstrijd tegen Tunesië spelen Brazilië en Marokko. We zien het wel en we wachten onze uitslag af”, vervolgt Koeman bij de 538 Middagshow. “Een voorkeur hebben we absoluut niet”, maakt hij vervolgens nogmaals duidelijk.