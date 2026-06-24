Valentijn Driessen ziet voor het Nederlands elftal een opvallend dilemma ontstaan op het WK. Een slecht resultaat tegen Tunesië kan Oranje volgens de journalist van De Telegraaf veel voordeel opleveren, maar tegelijkertijd vreest de journalist voor de grote (internationale) gevolgen van zo'n keuze.

Voor Oranje maakt de eindstand in de groep een groot verschil: bij groepswinst wordt er gespeeld in Monterrey (Mexico), terwijl een tweede plaats een wedstrijd in Houston (Verenigde Staten) oplevert. "Iedereen speelt liever in Houston dan in Monterrey als ze de keuze krijgen. Die warmte in Monterrey sloopt je. Dit heeft het Nederlands elftal wel een beetje in eigen hand", zegt Driessen in een video van De Telegraaf.

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Driessen zou begrijpen als iedereen rondom het Nederlands elftal liever naar Houston wil dan naar Monterrey. "Maar aan de andere kant denk ik dat Oranje het aan zijn stand verplicht is om die poule te winnen, zoals de stand nu is. Dat betekent dan Monterrey. Als je strategisch gaat denken, dan denk je: we willen tweede worden en dan gaan we naar Houston. Je wordt internationaal het lachertje als je bewust gaat verliezen van Tunesië of bewust gaat gelijkspelen. Dat doen om maar niet in Monterrey terecht te komen."

Driessen vervolgt: "Dat zou weleens een zwarte bladzijde in de geschiedenis van het Nederlands elftal kunnen worden. Het Nederlands elftal heeft altijd de status gehad van aanvallend voetbal, er alles voor geven, branie en lef. Als je dat in één klap weggooit door een wedstrijd tegen Tunesië weg te geven, dan ben je niet alleen de zielepiet van dit toernooi, hoe ver je ook komt. Internationaal word je dan het lachertje en kom je er heel onbetrouwbaar op te staan."

Mocht het scenario waar Driessen over spreekt daadwerkelijk werkelijkheid worden, dan denkt de journalist dat dit grote gevolgen heeft in Nederland. "Om die stempel weer kwijt te raken, ben je misschien wel vijftig jaar verder. De komende tien, twintig, dertig jaar zullen wij erover praten, maar in het buitenland is het nog veel erger. Als je dat op je conduite hebt staan als Nederlands voetbal, dan moet je daar niet blij mee zijn."