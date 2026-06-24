Het Nederlands elftal werkt in de nacht van donderdag op vrijdag zijn derde en laatste groepswedstrijd op het WK 2026 af. In het Arrowhead Stadium in Kansas City neemt de ploeg van bondscoach Ronald Koeman het op tegen Tunesië. Waar is de wedstrijd te zien, hoe laat begint de aftrap en wanneer start de voorbeschouwing? FCUpdate zet alles voor je op een rij.

Hoe laat begint Tunesië - Nederland?

Tunesië en Nederland trappen vrijdagnacht om 01.00 uur Nederlandse tijd af in het Arrowhead Stadium in Kansas City. Voor beide landen is het de laatste groepswedstrijd in Groep F.

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Nederland begon het WK met een 2-2 gelijkspel tegen Japan. Daarna herstelde de ploeg zich op indrukwekkende wijze met een overtuigende 5-1 overwinning op Zweden. Daardoor gaat Oranje met vier punten aan kop in de groep en heeft het de beste papieren om als groepswinnaar door te stoten naar de achtste finales.

Tunesië beleeft juist een teleurstellend toernooi. De Noord-Afrikanen verloren met 5-1 van Zweden en kregen vervolgens met 4-0 klop van Japan. Daardoor is Tunesië al uitgeschakeld en speelt het duel tegen Nederland alleen nog voor de eer.

Op welke zender wordt Tunesië - Nederland uitgezonden?

De wedstrijd tussen Tunesië en Nederland is in Nederland live te zien op NPO 1. De NOS begint om 00.15 uur met de voorbeschouwing op het laatste groepsduel van Oranje.

Naast de televisie-uitzending is de wedstrijd ook gratis te volgen via de website en app van de NOS. Een kwartier na middernacht wordt vooruitgeblikt op het treffen in Kansas City, waarna om 01.00 uur wordt afgetrapt.

Voor Nederland staat er nog volop op het spel. Een goed resultaat tegen het al uitgeschakelde Tunesië kan de ploeg van Ronald Koeman groepswinst opleveren en daarmee een gunstigere uitgangspositie voor de knock-outfase van het WK.

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