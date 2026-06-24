De nacht-setup voor Tunesië – Nederland: zo kom je de aftrap van 01:00 uur fluitend door

Vrijdagnacht 26 juni trapt Oranje om 01:00 uur af tegen Tunesië, de laatste groepswedstrijd in Groep F vanuit het Arrowhead Stadium in Kansas City. Na de 2-2 tegen Japan en de overtuigende 5-1 tegen Zweden staat de ploeg van Ronald Koeman er uitstekend voor, en in dit duel gaat het ergens om: een goed resultaat betekent groepswinst en een gunstigere route door het schema. Het soort wedstrijd waarvoor je je bed graag een paar uur uitstelt, dus.

Het venijn voor de Nederlands Elftal supporter zit hem in de klok. Doordat het WK in de Verenigde Staten, Canada en Mexico wordt gespeeld, vallen de aftrappen voor het Nederlandse thuisfront vaak laat op de avond en diep in de nacht. Tunesië–Nederland begint om 01:00 uur en is pas ruim na half drie afgelopen, en dit is naar alle waarschijnlijkheid niet de laatste nachtwedstrijd die je dit toernooi meepakt. In de knock-outfase staan namelijk opnieuw late duels op het programma. Wie van plan is het hele toernooi te volgen, doet er goed aan zijn kijkplek nu al klaar te maken voor de nacht.

Want een nachtwedstrijd kijken brengt twee heel praktische uitdagingen met zich mee. De eerste is dat je scherp moet blijven tot het laatste fluitsignaal, ook als je lichaam rond enen normaal gesproken allang in de slaapstand staat. De tweede is dat de rest van het huis op dat moment ligt te slapen, en een spontane juichkreet bij een goal van Gakpo om kwart over één is voor de slapende kinderen of de buren een stuk minder leuk dan voor jou. Met de juiste setup los je beide op, en wordt zo'n nacht een feestje in plaats van een uitputtingsslag.

Scherp blijven tot het laatste fluitsignaal

Laten we eerlijk zijn: rond een uur of één 's nachts werkt je lichaam tegen je. De eerste helft komt je meestal nog wel door op adrenaline en spanning, maar in de rust en zeker in het laatste half uur begint de vermoeidheid te trekken. En het zou doodzonde zijn om net weg te dommelen op het moment dat de beslissing valt in de slotfase. Een sterke bak koffie op het juiste moment is daarom je belangrijkste bondgenoot. Een handige vuistregel: zet je oppepper niet meteen bij de aftrap, maar bewaar hem voor de rust. Dan vang je de dip op precies het moment dat hij dreigt te komen.

De vraag is alleen met welk apparaat je die koffie zet. Voor de echte liefhebber die ook ná het WK elke dag van een goede bak wil genieten, is een volautomaat de meest comfortabele keuze. Een mooi voorbeeld is de De'Longhi Magnifica Plus (ECAM320.60.B) . Deze volautomaat maalt verse bonen en zet met één druk op de knop een espresso, lungo of cappuccino, dus je hoeft midden in de nacht niet te klungelen met filters of maatschepjes. Het ingebouwde melksysteem schuimt zo een romige cappuccino op, het bonenreservoir houdt voorraad voor een hele avond doorhalen, en na gebruik spoelt de machine zichzelf door. Reken op zo'n 599 euro. Het is een investering, maar wel een die zich elke ochtend opnieuw terugbetaalt.

Heb je het liever compacter, of wil je gewoon snel een geconcentreerde bak zonder veel poespas, dan is een cupmachine een prettige tussenoplossing. De Nespresso-machines leveren in tien seconden een stevige espresso, ideaal voor dat ene kopje in de rust. En kijk je niet alleen, maar met een groepje vrienden of het hele gezin, dan is een klassiek koffiezetapparaat juist weer praktisch: daarmee zet je in één keer een volle kan, zodat niemand tijdens de wedstrijd hoeft op te staan om bij te schenken.

Meeleven zonder het hele huis wakker te maken

Dan het tweede vraagstuk, en eigenlijk het belangrijkste van de twee. Je tv-speakers staan tijdens een gewone avondwedstrijd al snel een flink eind open, want je wilt het commentaar verstaan en het publiek horen leven. Om één uur 's nachts is dat geen optie, en draai je het geluid zo ver terug dat je de helft van de sfeer mist. Voor je het weet zit je een topwedstrijd bijna geluidloos te kijken, en dat doet de avond tekort.

De oplossing zit in een goede koptelefoon die je rechtstreeks aan je tv koppelt. Zo hoor jij het stadion opzwellen, het gebrul bij een kans en de commentator die losgaat bij een goal, terwijl de slaapkamers stil blijven en niemand er last van heeft. De meeste smart-tv's van de afgelopen jaren laten zich via Bluetooth koppelen aan een draadloze koptelefoon. Even in de geluidsinstellingen van je tv naar de Bluetooth-optie zoeken en je bent klaar. Heb je een wat ouder toestel zonder Bluetooth, dan biedt een losse Bluetooth-zender voor je tv uitkomst, die je op de koptelefoonuitgang of de optische uitgang aansluit.

Als je dan toch een koptelefoon aanschaft, kies dan voor een die het verschil echt maakt. De Bose QuietComfort SC is hier een uitstekende metgezel. Bose staat al jaren bekend om zijn ruisonderdrukking, en dat merk je: deze draadloze over-ear koptelefoon sluit de geluiden van het huis af, zodat je volledig in de wedstrijd zit en zelfs de koelkast die aanslaat je niet stoort. Met de Quiet-modus zonder je je helemaal af, en wil iemand je tussendoor iets vragen, dan schakel je met één knop over naar de Aware-modus zodat je de kamer weer hoort. De accu gaat tot vierentwintig uur mee, dus je komt de wedstrijd, de nabeschouwing en een paar avonden later ruim door, en vijftien minuten laden levert alweer zo'n tweeënhalf uur geluid op. Dankzij multipoint koppel je hem bovendien aan je tv en je telefoon tegelijk, handig als je tussendoor de stand in andere wedstrijden checkt. En raakt de accu toch leeg, dan luister je met het meegeleverde kabeltje gewoon door. Hij is op dit moment bovendien in de aanbieding, dus je haalt deze topkwaliteit voor rond de 220 euro in huis.

Vind je een over-ear koptelefoon op je hoofd in de zomernacht te warm worden, dan zijn lichte draadloze oordopjes een prettig alternatief dat net zo goed met je tv samenwerkt. Ze zitten compacter, je merkt ze nauwelijks, en veel modellen hebben tegenwoordig ook prima ruisonderdrukking.

Kijk je samen met je partner of een vriend die ook fan is, dan is er nog een mooie oplossing. Veel tv's en losse Bluetooth-zenders koppelen tegenwoordig twee koptelefoons tegelijk, zodat jullie allebei het volle geluid in de oren hebben zonder een woord te wisselen. Zo beleef je de wedstrijd samen, kun je een blik uitwisselen bij een gemiste kans, en blijft de rest van het huis ongestoord doorslapen. Let er bij het koppelen wel op dat je het geluid en het beeld goed gelijk laat lopen: bij sommige draadloze verbindingen ontstaat een kleine vertraging, die je in het menu van je tv of zender meestal eenvoudig bijstelt totdat lippen en commentaar weer synchroon lopen.

Zo bouw je de kijknacht op

Met de juiste spullen in huis is het een kwestie van een uurtje van tevoren alles klaarzetten. Zet rond middernacht je machine vast aan zodat hij op temperatuur is, koppel de koptelefoon aan je tv en check of de verbinding stabiel staat, en leg een dekentje en je snacks binnen handbereik. Dim het licht een beetje voor de juiste sfeer, en zorg dat je telefoon op stil staat zodat appjes je niet uit de wedstrijd halen. Rond kwart voor één ben je dan helemaal ingericht, en kun je je volledig op het veld richten.

Zo maak je van een lastige nachtwedstrijd een avond waar je met plezier voor opblijft. Je blijft scherp tot diep in de blessuretijd, je beleeft elke aanval mee alsof je op de tribune zit, en het huis slaapt er rustig doorheen. Klaar voor Oranje, klaar voor de nacht.

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