In de laatste groepswedstrijd van het WK, tegen hekkensluiter Tunesië, krijgt het Nederlands elftal mogelijk te maken met noodweer. Oranje speelt donderdag in Kansas City, maar de weersvoorspellingen in de Amerikaanse speelstad baren zorgen. Bij zware regen- en onweersbuien kan het duel worden gestaakt of uitgesteld.

Volgens lokale weersdiensten keert de benauwde lucht terug in de regio en wordt er een flinke storm verwacht in Kansas City. Op de aftraptijd van Nederland – Tunesië is het daar 18.00 uur ’s avonds. Op dat moment worden zware regen- en onweersbuien verwacht. In het Kansas City Stadium is bovendien géén dak aanwezig.

Strikt bliksemprotocol

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Bij sportevenementen in de Verenigde Staten gelden strenge veiligheidsregels rondom onweer. Zodra bliksem wordt waargenomen binnen een straal van ongeveer dertien kilometer van het stadion, moet een wedstrijd direct worden stilgelegd.

Na een blikseminslag volgt automatisch een verplichte wachttijd van dertig minuten. Wanneer binnen die periode opnieuw bliksem wordt geregistreerd, begint die teller opnieuw. Daardoor kunnen onderbrekingen aanzienlijk langer duren dan aanvankelijk verwacht. De wedstrijd tussen Frankrijk en Irak lag afgelopen week twee uur stil, terwijl supporters het stadion moesten verlaten wegens veiligheidsredenen.