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Wouter Goes geeft Oranje-tegenstanders cruciale informatie

24 juni 2026, 13:42
Jong Oranje-verdediger Wouter Goes
Foto: © Imago
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Tijmen Gerritsen | Content Creator
Redacteur bij FCUpdate met zes jaar ervaring in de Nederlandse voetbaljournalistiek.
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Hoe moet je als verdediger omgaan met Brian Brobbey als tegenstander? De Zweedse verdedigers hadden er geen antwoord op, maar Wouter Goes denkt dat wel te hebben. De AZ-verdediger legt uit hoe je de spits van het Nederlands elftal volgens hem het beste kunt afstoppen.

Goes is te gast in de Cor Potcast, waarin Bart Vriends zich hardop afvraagt hoe verdedigers moeten omgaan met een spits als Brobbey. "Hij kwam erin en hij was gewoon ijzersterk, met zijn rug naar de goal, een beetje zoals we hem kennen. De vraag is een beetje: hoe kan je hem verdedigen?"

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De verdediger van AZ, die in de Eredivisie regelmatig tegenover Brobbey stond, heeft daar wel een antwoord op. "Als een bal normaal gesproken komt, wil je hem aanraken. Maar als je hem niet aanraakt, is hij dat ook niet gewend. Dan gaat hij zoeken: hoe moet ik dit doen? Hij wil eigenlijk het liefst iemand vasthouden om vanuit daar iemand vrij te spelen. Maar hij heeft ook kwaliteiten waarvan je hoopt dat hij de bal niet op die manier krijgt, want dan ben je ook gewoon de lul."

Volgens Goes moeten verdedigers vooral uit de duels blijven met de fysiek sterke spits. "Dan probeer je er eigenlijk voor te komen als de ruimte te groot wordt, dat is een soort spelletje. Je voelt als verdediger ook meteen dat het een foute keuze is om dicht bij hem te staan, want hij pakt je gelijk vast. Hij zet je direct klem en dat is precies wat hij wil. Je voelt gewoon dat je geen kant meer op kunt. Dan is het alleen nog hopen: scoor alsjeblieft niet."

Vind jij dat Brian Brobbey in de basis moet beginnen tegen Tunesië?

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Tunesië - Nederland

01:00
Wordt gespeeld op 26 jun. 2026
Competitie: Wereldkampioenschap
Seizoen: 2026 Canada/Mexico/USA

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Wouter Goes

Wouter Goes
AZ
Team: AZ
Leeftijd: 22 jaar (10 jun. 2004)
Positie: V (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
AZ
33
1
2024/2025
AZ
28
1
2024/2025
Jong AZ
0
0
2023/2024
AZ
15
0

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