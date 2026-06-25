Anass Salah-Eddine is even 'op andere planeet' en vraagt specifiek naar Nederland

heeft zin in een mogelijke knock-outwedstrijd tussen Marokko en Nederland op het WK. Als Oranje donderdagnacht de eerste plek veiligstelt in Groep F, wacht een zestiende finale met Marokko. Voor Salah-Eddine zou dat een wedstrijd betekenen tegen zijn 'beste vrienden', zegt de linksback die vorig seizoen door AS Roma werd verhuurd aan PSV.

Na de wedstrijd tegen Haïti (4-2 zege) wordt Salah-Eddine door een verslaggever van de NOS gevraagd naar de volgende ronde. "Is het tegen Nederland?", vraagt hij enthousiast. "Dat is een prachtige pot, natuurlijk. Ik speel dan tegen m’n beste vrienden, dus dat gaat heel leuk zijn. We gaan er vol voor. Nederland is een geweldige ploeg, maar dat vind ik ook van ons. We gaan ons goed voorbereiden. Ik heb er heel veel zin in als het Nederland wordt."

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"Je wist dat de kans er was", zegt Salah-Eddine over een wedstrijd tegen Oranje. "Ik vind het heel leuk om tegen Nederland te spelen. Ik wens ze heel veel succes en als we tegen ze spelen, ga ik ze wel even bellen."

'Marokko - Haïti pittige wedstrijd'

Marokko kwam woensdagnacht tot tweemaal toe op achterstand tegen Haïti, maar wist toch te winnen. "Het was een pittige wedstrijd. Haïti gaf vol druk. Als wij niet scherp waren, gingen ze er direct overheen. We hebben het onszelf wel lastig gemaakt." Marokko speelde met een gewijzigd team, waardoor onder meer Salah-Eddine een basisplek had. "Elke kans die je krijgt, wil je pakken. Natuurlijk is het lastig, maar je probeert gewoon alles te geven en dat heb ik ook gedaan."

Presentator Gert van ’t Hof moet lachen om het interview. "Leuk dat hij vraagt: ‘Is het tegen Nederland?’ Alsof hij toch even op een andere planeet is en even vergeet dat het Nederlands elftal nog moet spelen. Hij zit natuurlijk nog vol van de adrenaline."