Canada komt tekort: Zwitserland beslist strijd om groepswinst dankzij 20-jarige ster

Zwitserland heeft woensdag beslag gelegd op de groepswinst in Groep B van het WK. De Zwitsers waren in de derde en laatste groepswedstrijd met 2-1 te sterk voor gastland Canada, dat ondanks een late aansluitingstreffer geen punt meer wist te pakken. Daardoor eindigt Zwitserland als groepswinnaar, terwijl Canada als nummer twee doorgaat naar de zestiende finales.

Gastland Canada en opponent Zwitserland streden woensdag om de poulewinst in Groep B en stonden beiden bij aanvang van de derde en laatste speelronde op vier punten. Het spaarzame hoogtepunt van de eerste helft kwam op naam van de Zwitsers, toen Breel Embolo in de openingsfase oog in oog verscheen met Canada-doelman Maxime Crépeau. De aanvaller leek op weg naar de 1-0, maar zag zijn enorme kans gekeerd worden.

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Verder gebeurde er niet veel in de eerste helft, maar dat veranderde na rust. Direct na de hervatting zette Zwitserland een aanval op over de rechterkant. Een voorzet belandde – dankzij een slimme schijnbeweging van Johan Manzambi – voor de voeten van Ruben Vargas, die overtuigend afrondde via de binnenkant van de paal.

Diezelfde Manzambi was ruim tien minuten later opnieuw belangrijk, toen hij – na goed werk van Embolo – de 2-0 op het bord zette. De twintigjarige speler van Freiburg maakte daarmee alweer zijn derde doelpunt van het WK, al mag gezegd worden dat doelman Crépeau er bij die treffer niet goed uitzag.

Hoewel Canada niet lekker in de wedstrijd zat, keerde de spanning toch terug. Promise David, die pas net in het veld stond, maakte er 2-1 van met zijn eerste balcontact. Een gelijkspel zou voor de Canadezen genoeg zijn geweest om als groepswinnaar te eindigen.

In de slotfase drong Canada nog nadrukkelijk aan op zoek naar de gelijkmaker, maar de Zwitsers hielden stand. Daardoor trekt Zwitserland met zeven punten als groepswinnaar naar de knock-outfase, terwijl Canada genoegen moet nemen met de tweede plaats in Groep B.