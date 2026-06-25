Het is inmiddels een vertrouwd beeld op eindtoernooien: de Oranjebus die voor wedstrijden van het Nederlands elftal de Oranjemars aanvoert richting het stadion. Ook in de Verenigde Staten is de bus een enorme hype. Initiatiefnemer Henk van Beek laat bij RTL weten dat het nooit de bedoeling was dat het zo groot zou worden.

Het Nederlands elftal is momenteel in de Verenigde Staten voor het WK en speelt in de nacht van donderdag op vrijdag in Kansas City tegen Tunesië zijn derde groepswedstrijd. Voorafgaand aan de eerste twee duels voerde de Oranjebus al een supportersmars aan, waar de nodige Amerikanen op af kwamen.

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“We leven in een soort droom hier”, aldus Van Beek. “Het is een idee geweest op een terrasje om ooit eens met een oranje bus naar een EK te gaan, in 2004”, legt de initiatiefnemer uit. “Gewoon ergens naar een stad gaan, de bus ergens neer te zetten en een gezellig muziekje te draaien. Maar nooit dit. Dus het is vreselijk uit de hand gelopen. Er lopen verschrikkelijk veel Amerikanen mee in een oranje shirt en alles wat mogelijk gemaakt moet worden, wordt mogelijk gemaakt. Dat hebben we nog niet eerder zo meegemaakt.”

De populariteit van de Oranjebus in de VS krijgen de buseigenaren zeker mee: ze worden namelijk overal uitgenodigd om te komen eten. “Als we overal op ingaan, missen we de parade zelfs nog”, lacht chauffeur Frans Peeters. “Dan denk ik: het wordt te gek.”

Elyse Schoenig, verslaggever voor een lokaal tv-station in Kansas City, is onder de indruk van de Oranjebus. “Ik denk dat dit een van de grootste vertoningen is die we gaan zien dit WK”, voorspelt ze. “Jullie rollen hier het tapijt uit waarover de hele parade kan trekken. Dat het juist op deze plek is, geeft een heel fijn gevoel.”