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LIVE WK 2026 | Kaapverdië en Argentinië stevenen af op verlenging

3 juli 2026, 23:30   Bijgewerkt: 4 juli 2026, 01:53
ARGKPV
Foto: © Imago
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Dominic Mostert | Brand Owner
Dominic Mostert al sinds 2012 actief in de online voetbaljournalistiek. Hij geeft leiding aan de FCUpdate-redactie.
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Argentinië stuit in de zestiende finales van het WK 2026 op debutant Kaapverdië, misschien wel de grootste verrassing op het toernooi tot nu toe. Etaleert mede-topscorer Lionel Messi opnieuw zijn klasse, of weten de Kaapverdianen voor een megastunt te zorgen. Precies om middernacht (Nederlandse tijd) gaat de bal rollen in Miami, mis niets en volg Argentinië - Kaapverdië in dit liveblog van FCUpdate.

LIVE WK 2026: Argentinië - Kaapverdië

Sorteer op:

3m geleden

01:56

90+5' - Kaapverdië overleeft het (1-1)

De lage vrije trap wordt met moeite door Vozinha gekeerd en dus overleeft Kaapverdië weer een hachelijk moment. De verlenging komt steeds dichterbij. 

4m geleden

01:54

90+4' - Vrije trap voor Argentinië... (1-1)

En dus voor Messi, op een zeer gevaarlijke plek. 

6m geleden

01:53

90+2' - Vozinha keert afstandsschot (1-1)

De inzet van Paredes is voor Vozinha. Er zijn acht minuten aan blessuretijd toegevoegd, waarvan er twee voorbij zijn. 

9m geleden

01:50

89' - Argentinië wil een penalty (1-1)

Meermaals komt Argentinië heel dicht bij het doel, maar Kaapverdië houdt stand. Nu wil Argentinie een penalty voor een handsbal van Lopes, maar die komt er niet. 

13m geleden

01:46

🔄 85' - Blessure voor Medina (1-1)

Grote frustratie bij de linksback, die erbij gaat zitten en gewisseld wordt voor Tagliafico. 

17m geleden

01:42

81' - Heldenrol voor Lopes (1-1)

Lopes zorgt er met een uitgeschoven been voor dat een voorzet niet bij Fernández belandt. Hij viert de ingreep alsof ie een doelpunt heeft gemaakt! Dat is te begrijpen, want hij voorkomt een zeker doelpunt.  

20m geleden

01:38

Mooie beelden uit Rotterdam

21m geleden

01:38

78' - Vrije trap Pina niet zuiver (1-1)

Van grote afstand gaat de Kaapverdiaan voor de uithaal: ver naast. 

24m geleden

01:34

74' - Drinkpauze (1-1)

De daaropvolgende corner levert niets op. Daarmee is het ook meteen tijd voor de drinkpauze. Een moment voor Kaapverdië om even op adem te komen en voor Argentinië om het strijdplan bij te stellen om een verlenging te voorkomen. 

26m geleden

01:33

73' - Vozinha redt weer! (1-1)

Vozinha! De keeper houdt de bal uit de kruising na een vrije trap van Messi. Opvallend genoeg stond Vozinha helemaal in de andere hoek toen Messi ging schieten, en leek de doelman nog niet klaar voor het moment. Toch was hij op tijd in de bovenhoek. 

27m geleden

01:32

72' - Vrije trap op een gevaarlijke plek (1-1)

Messi krijgt de vrije trap mee en zal deze waarschijnlijk in een keer op doel schieten. 

30m geleden

01:29

69' - Argentinië voelt de druk (1-1)

Voor het eerst in deze wedstrijd voelt Argentinië de urgentie, en dat is te zien op het veld. Het zal een hels karwei worden voor Kaapverdië om deze gelijke stand te verdedigen. 

35m geleden

01:23

63' - Messi stuit op Vozinha! (1-1)

Het WK-verhaal van Vozinha wordt nu steeds indrukwekkender. De doelman staat 1 op 1 met Messi en trekt aan het langste eind!

39m geleden

01:20

⚽ 59' - Duarte met de gelijkmaker! (1-1)

Wat een sensatie, en niet eens onverdiend! Kaapverdië begint sterk na rust en beloont zichzelf via Deroy Duarte, de geboren Rotterdammer. Hij ontvangt de bal in de zestien van Mendes en passeert Martínez. 1-1!

44m geleden

01:14

54' - Volgende schot (1-0)

Nu is het de beurt aan Deroy Duarte, die de reflexen van Martínez test. Zo begint Kaapverdië goed aan de tweede helft. 

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Zonder Messi en de hulp van de scheids, waren ze er allang uit........

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Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Just Me
384 Reacties
108 Dagen lid
226 Likes
Just Me
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Zonder Messi en de hulp van de scheids, waren ze er allang uit........

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

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Argentinië - Kaapverdië

00:00
Vandaag om 00:00
Competitie: Wereldkampioenschap
Seizoen: 2026 Canada/Mexico/USA

Meer info

Lionel Messi

Lionel Messi
Inter Miami CF
Team: Inter Miami
Leeftijd: 39 jaar (24 jun. 1987)
Positie: A (R), AM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025
Inter Miami
34
35
2024
Inter Miami
22
21
2023
Inter Miami
6
1
2022/2023
Paris SG
32
16

Meer info

Stand Wereldkampioenschap 2026

Groep J
GS
DS
PT
1
Argentinië
3
7
9
2
Oostenrijk
3
0
4
3
Algerije
3
-2
4
4
Jordanië
3
-5
0

Complete Stand

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