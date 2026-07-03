LIVE WK 2026 | Kaapverdië en Argentinië stevenen af op verlenging

Argentinië stuit in de zestiende finales van het WK 2026 op debutant Kaapverdië, misschien wel de grootste verrassing op het toernooi tot nu toe. Etaleert mede-topscorer Lionel Messi opnieuw zijn klasse, of weten de Kaapverdianen voor een megastunt te zorgen. Precies om middernacht (Nederlandse tijd) gaat de bal rollen in Miami, mis niets en volg Argentinië - Kaapverdië in dit liveblog van FCUpdate.
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Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.
Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.
Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.