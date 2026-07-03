LIVE WK 2026 | Kaapverdië en Argentinië stevenen af op verlenging

Argentinië stuit in de zestiende finales van het WK 2026 op debutant Kaapverdië, misschien wel de grootste verrassing op het toernooi tot nu toe. Etaleert mede-topscorer opnieuw zijn klasse, of weten de Kaapverdianen voor een megastunt te zorgen. Precies om middernacht (Nederlandse tijd) gaat de bal rollen in Miami, mis niets en volg Argentinië - Kaapverdië in dit liveblog van FCUpdate.

LIVE WK 2026: Argentinië - Kaapverdië Sorteer op: Laatste Oudste 90+5' - Kaapverdië overleeft het (1-1) De lage vrije trap wordt met moeite door Vozinha gekeerd en dus overleeft Kaapverdië weer een hachelijk moment. De verlenging komt steeds dichterbij. 90+4' - Vrije trap voor Argentinië... (1-1) En dus voor Messi, op een zeer gevaarlijke plek. 90+2' - Vozinha keert afstandsschot (1-1) De inzet van Paredes is voor Vozinha. Er zijn acht minuten aan blessuretijd toegevoegd, waarvan er twee voorbij zijn. 89' - Argentinië wil een penalty (1-1) Meermaals komt Argentinië heel dicht bij het doel, maar Kaapverdië houdt stand. Nu wil Argentinie een penalty voor een handsbal van Lopes, maar die komt er niet. 🔄 85' - Blessure voor Medina (1-1) Grote frustratie bij de linksback, die erbij gaat zitten en gewisseld wordt voor Tagliafico. 81' - Heldenrol voor Lopes (1-1) Lopes zorgt er met een uitgeschoven been voor dat een voorzet niet bij Fernández belandt. Hij viert de ingreep alsof ie een doelpunt heeft gemaakt! Dat is te begrijpen, want hij voorkomt een zeker doelpunt. Mooie beelden uit Rotterdam 78' - Vrije trap Pina niet zuiver (1-1) Van grote afstand gaat de Kaapverdiaan voor de uithaal: ver naast. 74' - Drinkpauze (1-1) De daaropvolgende corner levert niets op. Daarmee is het ook meteen tijd voor de drinkpauze. Een moment voor Kaapverdië om even op adem te komen en voor Argentinië om het strijdplan bij te stellen om een verlenging te voorkomen. 73' - Vozinha redt weer! (1-1) Vozinha! De keeper houdt de bal uit de kruising na een vrije trap van Messi. Opvallend genoeg stond Vozinha helemaal in de andere hoek toen Messi ging schieten, en leek de doelman nog niet klaar voor het moment. Toch was hij op tijd in de bovenhoek. 72' - Vrije trap op een gevaarlijke plek (1-1) Messi krijgt de vrije trap mee en zal deze waarschijnlijk in een keer op doel schieten. 69' - Argentinië voelt de druk (1-1) Voor het eerst in deze wedstrijd voelt Argentinië de urgentie, en dat is te zien op het veld. Het zal een hels karwei worden voor Kaapverdië om deze gelijke stand te verdedigen. 63' - Messi stuit op Vozinha! (1-1) Het WK-verhaal van Vozinha wordt nu steeds indrukwekkender. De doelman staat 1 op 1 met Messi en trekt aan het langste eind! ⚽ 59' - Duarte met de gelijkmaker! (1-1) BREAKING Wat een sensatie, en niet eens onverdiend! Kaapverdië begint sterk na rust en beloont zichzelf via Deroy Duarte, de geboren Rotterdammer. Hij ontvangt de bal in de zestien van Mendes en passeert Martínez. 1-1! 54' - Volgende schot (1-0) Nu is het de beurt aan Deroy Duarte, die de reflexen van Martínez test. Zo begint Kaapverdië goed aan de tweede helft. Laad meer