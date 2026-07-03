'Van Gaal-truc' baat Australië niet: Egypte naar achtste finales

Egypte is ten koste van Australië doorgedrongen tot de achtste finales van het WK. In een duel waarin Feyenoorder Jordan Bos geblesseerd uitviel moest er een penaltyserie aan te pas komen nadat er na 120 minuten een 1-1 stand op het bord was blijven staan. Daarin hielp een befaamde truc van Louis van Gaal de Australiërs niet, waardoor Egypte de laatste zestien bereikte.

Bij Australië werden de wingbackposities andermaal bekleed door respectievelijk Feyenoorder Jordan Bos en voormalig PSV'er Aziz Bechich. Twee andere (oude) bekenden uit de Eredivisie, Ajdin Hrustic en doelman Mathew Ryan, begonnen op de bank - net als de aan FC Groningen gelinkte Paul Okon-Engstler. Aan Egyptische zijde was uiteraard een basisplaats weggelegd voor vedette Mohamed Salah.

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Het was Australië dat voor de eerste opwinding zorgde in Dallas. De wedstrijd was een minuut of vijf onderweg toen Cristian Volpato het van afstand probeerde, zijn schot ging buiten bereik van de Egyptische doelman Mostafa Shobeir via de bovenkant van de lat over. Amper twee minuten later kwam Bos nét niet tot een schot, door goed verdedigen van Rami Rabia. De eerste de beste kans voor Egypte leverde vervolgens wél een treffer op. Na een afgeslagen vrije trap bracht Karim Hafez de bal opnieuw voor het doel, waar Emam Ashour met een machtige kopbal de score opende: 1-0.

Australië wilde daarna wel, maar Egypte bleef relatief gemakkelijk overeind. Dat het duel door vele overtredinkjes voortdurend stil werd gelegd, hielp de Socceroos ook bepaald niet. Op slag van rust volgde een volgende domper. Rabia zette een stevige tackle in, raakte eerst de bal maar daarna ging Bos vol over zijn been. De Feyenoorder bleef aangeslagen liggen, waarop even later het rustsignaal klonk. Bij de hervatting, een kwartier later, werd duidelijk wat velen al vreesden: Bos kon niet verder, het is voor de Rotterdammers te hopen dat zijn op het oog serieuze knieblessure meevalt.

Direct na de start van de tweede helft had Egypte op 2-0 kunnen komen, maar Omar Marmoush schoot in kansrijke positie maar nét naast. Australië was wakker en rook even later via Connor Metcalfe aan de gelijkmaker, maar ook zijn kopbal ging naast. Na tien minuten was het alsnog raak: een vrije trap van Aiden O'Neill werd binnengekopt; verdediger Harry Souttar claimde de goal maar uit de herhaling bleek dat het de Egyptenaar Mohamed Hany was die de bal ongelukkig achter zijn eigen doelman kopte: 1-1. In de slotfase bracht de Australische bondscoach Tony Popovic onder meer Hrustic binnen de lijnen, terwijl bij Egypte Mahmoud 'Trézéguet' Hassan mocht invallen. In blessuretijd kwam Egypte heel dichtbij de winnende, maar een kopbal van Rabia trof geen doel dankzij een katachtige reflex van de Australische doelman Patrick Beach. Even later mocht Hassan op aangeven van Salah nog aanleggen in de zestien, maar zijn schot spatte uiteen op een Australisch been. Zo eindigde de officiële speeltijd in 1-1 en dus moest er ook bij deze zestiende finale een verlenging aan te pas komen.

In de verlenging was het Egypte dat het meest aanspraak mocht maken op een winnende treffer, maar Australië hield met de nodige moeite stand. Zo stevende het duel af op een strafschoppenserie. De Australische bondscoach Popopvic anticipeerde daarop met een 'Van Gaaltje': Beach ging in minuut 118 naar de kant om plaats te maken door de meer ervaren Ryan.

Australië begon slecht aan de serie: Souttar schoot de eerste penalty hoog over. De volgende twee Australische penalty's waren wél raak, maar Ryan wist geen enkele Egyptische inzet te keren. De achttienjarige Lucas Herrington schoot de vierde Australische strafschop vervolgens op de lat, waarna Hossam Abdul-Majeed het vonnis voltrok en Egypte naar de zestiende finale schoot.