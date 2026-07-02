FC Groningen aast op Australische WK-uitblinker

FC Groningen heeft volgens DVHN serieuze belangstelling getoond in Paul Okon-Engstler. De 21-jarige verdedigende middenvelder speelde zich de afgelopen weken in de kijker tijdens het wereldkampioenschap, waar hij in alle drie de groepswedstrijden van Australië in de basis stond. De noorderlingen hebben de linkspoot naar verluidt al langere tijd op de korrel, maar zijn allerminst de enige kaper op de kust.

De in België geboren speler, die tevens over een Italiaans paspoort beschikt, is momenteel een van de revelaties bij de nationale ploeg. Okon-Engstler kreeg op het eindtoernooi vanwege zijn rust aan de bal de voorkeur boven de meer ervaren Jackson Irvine en leverde in het openingsduel met Turkije de assist op de treffer van Nestory Irankunda. Het talent staat momenteel nog onder contract bij Sydney FC, waar hij vorig jaar zomer neerstreek na eerdere periodes in de jeugdopleidingen van Club Brugge en Benfica.

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Dat er juist vanuit België veel interesse is voor de speler van Socceroos, mag geen verrassing heten. De Australiër is de zoon van voormalig profvoetballer Paul Okon, die in het verleden furore maakte bij Club Brugge en daar de Gouden Schoen won. Okon-Engstler doorliep zelf ook een deel van de jeugdopleiding in Brugge, waardoor hij door Belgische clubs als een buitenkans wordt gezien. Om de WK-ganger los te weken zal FC Groningen wel de portemonnee moeten trekken. De middenvelder beschikt in zijn thuisland nog over een doorlopende verbintenis tot medio 2028 en vertegenwoordigt een geschatte marktwaarde van 1,2 miljoen euro.

Mocht technisch directeur Mo Allach erin slagen om de versterking naar de Euroborg te halen, dan wacht hem ook intern stevige concurrentie. De posities centraal op het middenveld zijn bij de Eredivisionist momenteel sterk bezet. Met nieuwe aanwinst Pelle Clement en huurling Tygo Land heeft de club al de nodige opties voor de controleursposities. Daar komt bij dat aanvoerder Stije Resink na de winterstop weer terug wordt verwacht. De vaste waarde revalideert momenteel in Groningen van een zware kruisbandblessure en is tot die tijd niet inzetbaar.