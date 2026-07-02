Liverpool onthult indrukwekkend monument voor Diogo Jota en broer

Liverpool heeft aan de vooravond van de eerste sterfdag van en eenmonument onthuld op Anfield. De Engelse club eert hiermee de voormalig aanvaller en zijn broer, die op 3 juli 2025 tragisch om het leven kwamen bij een auto-ongeluk in Spanje. Het gedenkteken heeft de naam 'Forever 20' gekregen en moet dienen als een blijvende plek voor reflectie en herinnering.

Het eerbetoon is geplaatst aan 97 Avenue, een bekende locatie bij het stadion. Het ontwerp is afkomstig van de gerenommeerde beeldhouwster Emma Rodgers. De kunstenares heeft ervoor gekozen om een vloeiende hartvorm centraal te stellen in het kunstwerk, wat een directe verwijzing is naar de iconische manier waarop de Portugees zijn doelpunten vierde. Wie het beeldhouwwerk vanuit verschillende hoeken bekijkt, ziet bovendien de rugnummers 20 en 30 verschijnen; de cijfers die destijds op de shirts van de broers prijkten.

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In het monument zijn verschillende fysieke eerbetonen verwerkt die na het ongeval door supporters werden achtergelaten. Zo zijn delen van sjaals en voetbalshirts in wax gegoten en subtiel in de structuur van het beeldhouwwerk ingebed. De sokkel van het gedenkteken is deels vervaardigd uit Portugese steen, afkomstig uit Gondomar, de geboorteplaats van het tweetal. Daarnaast is er een in brons gegoten bloem aan het geheel toegevoegd als teken van persoonlijk medeleven.

Om de persoonlijke band met de overleden voetballer te benadrukken, is de tekst van het beroemde supporterslied voor de publiekslieveling met de hand uitgesneden in de vloeiende lijnen van de sculptuur. Tot slot is er een PlayStation-controller op de sokkel geplaatst. Dit element staat symbool voor de liefde voor gamen van de voormalig speler en de vriendschap die nu in de tijd is gepauzeerd.