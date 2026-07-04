Argentinië ontsnapt na ware thriller tegen dapper Kaapverdië

Argentinië is ontsnapt aan een historische afgang tegen Kaapverdië. De wereldkampioen won pas na verlenging met 3-2 van de dappere Blue Sharks, die zich na een vroege achterstand terugvochten, in de extra tijd opnieuw opstonden en Argentinië tot de laatste seconde lieten wankelen. In de achtste finale neemt Argentinië het op tegen Egypte.

Messi breekt de ban, Kaapverdië blijft overeind

Kaapverdië begon brutaal in Miami. De underdog zocht al vroeg de Argentijnse helft op en liet zien niet van plan te zijn negentig minuten te overleven. Ryan Mendes zag een schot via een verdediger simpel bij Emiliano Martínez belanden, terwijl Argentinië pas na een kwartier echt dreigend werd. Lionel Messi nam de bal over van een ploeggenoot en mikte laag naast.

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Toch had Argentinië maar één flits nodig. Na 28 minuten dook Messi weg in de ruimte, controleerde hij een lange bal schitterend met de buitenkant van zijn voet en joeg hij de 1-0 van dichtbij hard in het dak van het doel. Het was zijn zevende treffer van het toernooi, waarmee hij Kylian Mbappé voorbijging.

Kaapverdië had tot dat moment nauwelijks iets verkeerd gedaan, maar moest ineens achtervolgen. Vozinha hield zijn ploeg vlak voor rust in leven met een redding op een afstandsschot van Enzo Fernández, terwijl Lautaro Martínez nog druk zette op de doelman. Bij rust stond Argentinië voor, maar de marge voelde kwetsbaar.

Kaapverdië zorgt voor chaos in Miami

Na rust kantelde de wedstrijd. Kaapverdië kwam sterker uit de kleedkamer, won corners en vond steeds vaker ruimte via Steven Moreira. In de 59ste minuut viel de verdiende gelijkmaker: een voorzet van Ryan Mendes ging door de benen van een Argentijnse verdediger, waarna Deroy Duarte vanuit een moeilijke hoek de 1-1 langs Martínez schoot.

Argentinië schrok wakker. Messi werd oog in oog met Vozinha gestuit, Enzo Fernández probeerde het spectaculair met een omhaal en de druk nam richting het einde toe. In de slotfase volgde een Argentijns offensief, met kansen voor Paredes en Messi, maar Vozinha bleef redden. Ook een mogelijk hands-moment in het strafschopgebied leverde geen penalty op, omdat de bal via het hoofd op de hand kwam.

In de verlenging leek Argentinië alsnog door te drukken. Na een corner viel de bal in de derde minuut voor Lisandro Martínez, die hard raak schoot: 2-1. Toch weigerde Kaapverdië te breken. Sidny Lopes Cabral schoot na vijftien minuten verlenging op schitterende wijze de 2-2 binnen vanaf de rand van het strafschopgebied.

Maar de laatste tik was voor Argentinië. In de 111de minuut kopte Cristian Romero een corner, op aangeven van Messi, binnen. Daarna hield Argentinië met kunst- en vliegwerk stand. Martínez moest nog redden op een vrije trap van Cabral en vlak voor tijd zelfs van dichtbij ingrijpen, terwijl Kaapverdië bleef pompen. Argentinië wankelde, maar viel niet.