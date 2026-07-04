Arno Vermeulen becommentarieerde vrijdagnacht voor het laatst een wedstrijd op een groot toernooi. De 66-jarige sportjournalist, die binnenkort met pensioen gaat, was de commentator van dienst bij Argentinië – Kaapverdië (3-2). Na afloop deed hij iets wat zelden vertoond was: meteen aanschuiven in de studio om de wedstrijd te analyseren.

Waar NOS-commentatoren voorheen altijd in het stadion zaten tijdens eindtoernooien, heeft de omroep er ditmaal voor gekozen om de nodige wedstrijden vanuit Nederland te verslaan. Daarom kon Vermeulen rechtstreeks vanuit het commentaarhok naar de studio lopen. Hij sprak over zijn naderende afscheid als commentator, nadat hij wedstrijden op vijf EK’s en zes WK’s van commentaar heeft voorzien.

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“Voor mensen die denken: we zijn vanaf nu echt van Arno Vermeulen af, dat is nog niet zo. Er komen mogelijk nog een paar Eredivisie-wedstrijden, toch?”, vroeg presentator Gert van ’t Hof. “Dat zou zomaar kunnen in augustus, omdat we wat onderbemand zijn”, antwoordde Vermeulen. “Dan zal ik nog een kleine helpende hand bieden. Maar 1 september is het sowieso klaar."

De laatste grote wedstrijd van Vermeulen was een spectaculaire. “Dat hebben ze heel mooi gedaan. Ik moet eerlijk zeggen: ik verwachtte na die 1-0 in de eerste helft wel dat het een reguliere, normale overwinning voor Argentinië zou worden. Maar die 1-1 was een heel goede goal. De tweede helft was fantastisch."

Tijdens de wedstrijd deed Vermeulen nog een opvallende uitspraak over Kaapverdië. “Ze hebben één probleem: de twee broers Duarte uit Rotterdam kunnen prima voetballen, maar ze hebben nooit veel goals gemaakt in hun carrière.” Acht seconden later schoot Deroy Duarte de 1-1 binnen en werd Vermeulen dus flink gelogenstraft. Hij kon er wel om lachen “Ons vak bestaat uit timing, dat is het allerbelangrijkste. Hier zie je een totaal verkeerde timing."

"Het klopte wel. Het was zijn eerste interlandgoal. En ze hebben inderdaad niet veel doelpunten gemaakt”, voegde Vermeulen toe. “Het mooie in al die jaren is dat je nooit weet hoe wedstrijden verlopen.”