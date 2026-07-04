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FCUpdate WK Pool: razendspannende strijd aan kop

4 juli 2026, 08:55
Nederlanders vullen in hun WK-pools massaal Oranje in als winnaar van het WK
Foto: © Intikkertje
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Dominic Mostert | Brand Owner
Dominic Mostert al sinds 2012 actief in de online voetbaljournalistiek. Hij geeft leiding aan de FCUpdate-redactie.
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Het WK 2026 is inmiddels in volle gang en ook in de FCUpdate WK Pool op Intikkertje wordt er volop gestreden om de koppositie. Na de zestiende finales zijn de verschillen bovenin minimaal: slechts twee punten scheiden de complete top vier van elkaar.

Momenteel gaat TeamOrange aan de leiding met 565 punten, op de voet gevolgd door Attema en marcovangils, die allebei op 564 punten staan. haroldb. volgt met 563 punten en ligt dus eveneens volledig op koers om de koppositie over te nemen bij de volgende speelronde.

Daarachter is het gat iets groter. DieksB en Giolaske1954 delen de vijfde plaats met 541 punten, terwijl DarioK (534), DRAN MET DE LIPPE (533), Dijk2005 (531) en Tegeltone (527) de huidige top tien completeren.

Er zijn nog volop punten te verdienen tijdens de knock-outfase, waardoor de ranglijst de komende dagen ongetwijfeld flink zal veranderen. Sta jij nog niet in de top tien? Geen paniek: met een paar scherpe voorspellingen kun je snel terrein goedmaken. Wie kroont zich uiteindelijk tot de beste voorspeller van de FCUpdate-community?

Stand FCUpdate WK Pool 2026

# Team Punten
1 TeamOrange 565
2 Attema 564
3 marcovangils 564
4 haroldb. 563
5 DieksB 541
6 Giolaske1954 541
7 DarioK 534
8 DRAN MET DE LIPPE 533
9 Dijk2005 531
10 Tegeltone 527

Top 10 van in totaal 38 deelnemers.

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