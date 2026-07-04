Alle plekken ingevuld: dit zijn de achtste finales van het WK 2026

Het schema voor de achtste finales van het WK 2026 is bekend. In dit artikel vind je het volledige programma voor de volgende ronde van het eindtoernooi.

Met een recordaantal van 48 deelnemers werd dit jaar voor het eerst een zestiende finaleronde toegevoegd aan het speelschema. Daarin sneuvelden landen als Duitsland, Nederland, Japan en Senegal.

Zaterdagavond beginnen de achtste finales al met de wedstrijden Canada - Marokko (19.00 uur) en Paraguay - Frankrijk (23.00 uur). Dinsdag worden de laatste wedstrijden afgewerkt.

Volledig speelschema achtste finales:

Zaterdag 4 juli

• 19:00 uur: Canada - Marokko

• 23:00 uur: Paraguay - Frankrijk

Zondag 5 juli

• 22:00 uur: Brazilië - Noorwegen

Maandag 6 juli

02:00 uur: Mexico - Engeland

21:00 uur: Portugal - Spanje

Dinsdag 7 juli

02:00 uur: Verenigde Staten - België

18:00 uur: Argentinië - Egypte

22:00 uur: Zwitserland - Colombia