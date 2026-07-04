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Alle plekken ingevuld: dit zijn de achtste finales van het WK 2026

4 juli 2026, 07:25
De wereldbeker voor het SoFi Stadium
Foto: © Imago
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Dominic Mostert al sinds 2012 actief in de online voetbaljournalistiek. Hij geeft leiding aan de FCUpdate-redactie.
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Het schema voor de achtste finales van het WK 2026 is bekend. In dit artikel vind je het volledige programma voor de volgende ronde van het eindtoernooi.

Met een recordaantal van 48 deelnemers werd dit jaar voor het eerst een zestiende finaleronde toegevoegd aan het speelschema. Daarin sneuvelden landen als Duitsland, Nederland, Japan en Senegal.

Zaterdagavond beginnen de achtste finales al met de wedstrijden Canada - Marokko (19.00 uur) en Paraguay - Frankrijk (23.00 uur). Dinsdag worden de laatste wedstrijden afgewerkt.

Volledig speelschema achtste finales:

Zaterdag 4 juli

19:00 uur: Canada - Marokko

23:00 uur: Paraguay - Frankrijk

Zondag 5 juli

22:00 uur: Brazilië - Noorwegen

Maandag 6 juli

02:00 uur: Mexico - Engeland

21:00 uur: Portugal - Spanje

Dinsdag 7 juli

02:00 uur: Verenigde Staten - België

18:00 uur: Argentinië - Egypte

22:00 uur: Zwitserland - Colombia

Achtste finales WK 2026
© FCUpdate
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