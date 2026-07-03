PSV strijdt met Italiaanse topclubs om gewilde AZ-uitblinker

PSV hoopt zich deze zomer alsnog te versterken met , zo meldt het Eindhovens Dagblad. De landskampioen krijgt echter flinke concurrentie uit het buitenland: onder meer Juventus en Como zouden de 26-jarige middenvelder van AZ dolgraag aan hun selectie toe willen voegen.

Mijnans staat sinds de winterstop van het seizoen 2022/23 onder contract bij AZ, dat hem destijds voor zo'n 2,5 miljoen euro wegplukte bij Sparta Rotterdam. Inmiddels staat de teller in alle competities op 155 wedstrijden namens de Alkmaarders, daarin was Mijnans goed voor 42 doelpunten en 26 assists. Afgelopen seizoen droeg de middenvelder geregeld de aanvoerdersband, vooral omdat eerste captain Jordy Clasie grote delen van het seizoen buitenspel stond met een blessure.

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PSV hoopte Mijnans vorig jaar zomer al in te lijven, maar kwam er destijds niet uit met AZ. Een jaar later zou technisch directeur Earnest Stewart dus alsnog toe willen slaan bij zijn voormalige werkgever, maar de Amerikaanse PSV-directeur krijgt dus forse concurrentie vanuit het buitenland. "Inmiddels azen clubs als Como, Juventus en RB Leipzig ook op de makkelijk scorende middenvelder, die daarnaast over een uitstekend loopvermogen beschikt. Met name Como en Juventus lijken sterke concurrenten van PSV, dat voor Mijnans flink de knip zal moeten trekken", schrijft PSV-watcher Rik Elfrink.

Como en RB Leipzig zijn komend seizoen, net als PSV, actief in het hoofdtoernooi van de Champions League. Juventus plaatste zich als nummer zes van de Serie A 'slechts' voor de competitiefase van de Europa League.

Heeft Mijnans een vertrekclausule?

Op X maakt het account WFCGRONINGEN melding van een vertrekclausule in het contract van Mijnans bij AZ. Er zou een mondelinge afspraak zijn gemaakt dat de middenvelder de club voor een bedrag rond de 13 miljoen euro zou mogen verlaten. Elfrink schrijft op zijn beurt: "Er wordt in de voetballerij veel gespeculeerd over een clausule waarmee hij het AFAS Stadion zou kunnen verlaten, maar over de hoogte van het bedrag willen de bronnen in zijn omgeving niks loslaten."