heeft zijn laatste wedstrijd voor PSV mogelijk al gespeeld. Na afloop van de zege van Kroatië op Ghana (2-1) spreekt de routinier zich uit over een mogelijke stap naar Internazionale, dat hem afgelopen winter ook al wilde inlijven.

Perisic is momenteel met Kroatië in Noord-Amerika voor het WK in Canada, Mexico en de Verenigde Staten. Na een nederlaag tegen Engeland (4-2) in het openingsduel werd er vervolgens wel gewonnen van Panama (1-0) en Ghana. Daardoor eindigde Kroatië op de tweede plaats in Groep L en wacht een ontmoeting met Portugal in de zestiende finale van het toernooi.

Artikel gaat verder onder video

Na afloop van de groepswedstrijd tegen Ghana stond Perisic in de mixed zone verschillende journalisten te woord. Daar kreeg hij van een verslaggever van Sport Italia een vraag over een terugkeer naar Inter. “Terugkeren naar Inter? In januari was ik heel dichtbij, maar liet PSV me niet gaan”, aldus de buitenspeler. “We zien wel hoe het loopt. Het hangt af van de directeuren. Ze weten waar ik ben. Dus ze weten me ook te vinden.”

Afgelopen winter werd duidelijk dat Inter Perisic graag terug naar Italië wilde halen. De Kroaat zou naar verluidt dolgraag zijn teruggekeerd naar Milaan, maar een transfer kwam er niet van. PSV weigerde namelijk mee te werken aan een vertrek van de routinier, omdat hij te belangrijk werd geacht in de strijd om de landstitel.