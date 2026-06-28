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Perisic hint op vertrek bij PSV: ‘Ze weten me te vinden’

28 juni 2026, 15:18
Perisic wil dolgraag naar Inter: eerste transfervergadering een feit
Foto: © Imago
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Niels Hassfeld | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate sinds 2024. Schrijft over Eredivisieclubs, het Nederlands elftal en Nederlandse spelers in het buitenland.
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Ivan Perisic heeft zijn laatste wedstrijd voor PSV mogelijk al gespeeld. Na afloop van de zege van Kroatië op Ghana (2-1) spreekt de routinier zich uit over een mogelijke stap naar Internazionale, dat hem afgelopen winter ook al wilde inlijven.

Perisic is momenteel met Kroatië in Noord-Amerika voor het WK in Canada, Mexico en de Verenigde Staten. Na een nederlaag tegen Engeland (4-2) in het openingsduel werd er vervolgens wel gewonnen van Panama (1-0) en Ghana. Daardoor eindigde Kroatië op de tweede plaats in Groep L en wacht een ontmoeting met Portugal in de zestiende finale van het toernooi.

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Na afloop van de groepswedstrijd tegen Ghana stond Perisic in de mixed zone verschillende journalisten te woord. Daar kreeg hij van een verslaggever van Sport Italia een vraag over een terugkeer naar Inter. “Terugkeren naar Inter? In januari was ik heel dichtbij, maar liet PSV me niet gaan”, aldus de buitenspeler. “We zien wel hoe het loopt. Het hangt af van de directeuren. Ze weten waar ik ben. Dus ze weten me ook te vinden.”

Afgelopen winter werd duidelijk dat Inter Perisic graag terug naar Italië wilde halen. De Kroaat zou naar verluidt dolgraag zijn teruggekeerd naar Milaan, maar een transfer kwam er niet van. PSV weigerde namelijk mee te werken aan een vertrek van de routinier, omdat hij te belangrijk werd geacht in de strijd om de landstitel.

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Ivan Perisic

Ivan Perisic
PSV
Team: PSV
Leeftijd: 37 jaar (2 feb. 1989)
Positie: M, AM (L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
PSV
30
7
2024/2025
PSV
27
9
2024/2025
Hajduk
1
0
2023/2024
Spurs
5
0

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