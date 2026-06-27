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FC Twente denkt aan PSV-er als backup voor Weghorst

27 juni 2026, 17:30
Erik ten Hag
Foto: © Imago
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Maxim Textor | Redacteur en sportjournalist
Sportredacteur bij FCUpdate en student Journalistiek aan Windesheim. Schrijft over Eredivisieclubs, wedstrijdverslagen en voetbalnieuws.
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Na de komst van Wout Weghorst lijkt Sam Lammers af te stevenen op een vertrek bij FC Twente, zo meldt journalist Jeroen Kapteijns van De Telegraaf. De mag bij een acceptabel bod vertrekken om plaats te maken voor een jongere opvolger. Indien het tot een transfer komt, heeft de clubleiding Jesper Uneken van PSV in het vizier om de vacante positie in de spits in te vullen. Volgens clubwatcher Leon ten Voorde is er in De Grolsch Veste echter nog geen sprake van een officiële vertrekwens van Lammers.

De verhoudingen in de Enschedese aanvalslinie zijn op scherp gezet door de officiële presentatie van Weghorst. De aanwinst komt transfervrij over van Ajax en tekende een verbintenis voor twee seizoenen. Door de komst van de routinier is het perspectief op speeltijd voor Lammers aanzienlijk verslechterd. Hij wordt door de technische leiding niet langer beschouwd als de onbetwiste eerste keus in de punt van de aanval. Eerder deze maand werd de aanvaller al gelinkt aan een overstap naar het Engelse Norwich City.

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Mocht FC Twente erin slagen om Lammers van de hand te doen, dan moet Uneken de gelederen komen versterken. De 21-jarige aanvaller staat bij PSV heeft nog een contract tot volgende zomer, maar mag vanwege de hevige concurrentie in Eindhoven vertrekken. Afgelopen seizoen maakte de spits indruk tijdens een verhuurperiode bij RKC Waalwijk, waar hij veertien keer het net wist te vinden in de Keuken Kampioen Divisie. PSV verlangt naar verluidt een bescheiden transfersom van circa 800.000 euro en een doorverkooppercentage voor het talent.

Ondanks de signalen over een naderend afscheid, houdt Ten Voorde vooralsnog een slag om de arm wat betreft een snelle afwikkeling. De verslaggever benadrukt dat Lammers officieel nog geen verzoek tot vertrek heeft ingediend bij de clubleiding. Desondanks sluit de journalist verdere mutaties binnen de selectie zeker niet uit. "Er gaat ook in Enschede nog het nodige gebeuren", zo voorspelt Ten Voorde. Aangezien de zomerse transfermarkt in de Eredivisie nog tot en met 2 september geopend is, heeft Erik ten Hag nog ruim de tijd om de selectie verder te polijsten.

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Jesper Uneken

Jesper Uneken
RKC Waalwijk
Team: RKC
Leeftijd: 21 jaar (9 aug. 2004)
Positie: A (C, L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
RKC
35
14
2024/2025
PSV
0
0
2024/2025
Jong PSV
34
10
2023/2024
PSV
1
1

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