Live voetbal

Jesper Uneken verlaat PSV na vijftien jaar en gaat om landstitel spelen

30 juni 2026, 20:04
Jesper Uneken PSV
Foto: © Imago
0 reacties
Photo of Demen Bulbul
Demen Bulbul | Redacteur
Demen Bulbul is als freelance webredacteur onderdeel van de redactie van FCUpdate. Hij is tevens sinds 2022 advocaat in 's-Hertogenbosch.
Maak ons je Google-favoriet

PSV neemt na vijftien jaar definitief afscheid van Jesper Uneken. De 21-jarige spits staat voor een vertrek naar het buitenland, zo meldt het Eindhovens Dagblad dinsdagavond.

Uneken is sinds 2011 verbonden aan PSV. Hij belandde op zevenjarige leeftijd in de jeugdopleiding van de Eindhovense club en stoomde door naar de hoofdmacht.

Een definitief doorbraak bleef echter uit: Uneken kwam tot slechts één optreden in PSV 1, op 6 april 2024 in de Eredivisie tegen AZ. Hij wist bij zijn debuut wel meteen te scoren. Uneken kwam veelvuldig in actie voor Jong PSV: in 68 Keuken Kampioen Divisie-wedstrijden was hij goed voor 18 doelpunten en 7 assists.

Artikel gaat verder onder video

Het afgelopen seizoen werd Uneken door PSV op huurbasis gestald in de Keuken Kampioen Divisie bij RKC Waalwijk. Voor die club speelde hij 35 competitieduels, waarin hij 14 doelpunten en 6 assists noteerde.

Uneken was bij PSV nog in het bezit van een contract tot de zomer van 2027, maar de jongeling kiest nu voor een definitief vertrek bij zijn jeugdliefde. PSV-watcher Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad meldt dinsdagavond dat Uneken overstapt naar IK Sirius, de huidige koploper van de Zweedse competitie. PSV ontvangt ‘een kleine 600.000 euro’ voor de verkoop van de spits.

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
PSV-speler Joey Veerman

Vertrekclausule PSV-sterkhouders Dest, Mauro én Veerman ligt op straat

  • zo 28 juni, 21:55
  • 28 jun. 21:55
  • 1
Lamare Bogarde

'Beste Premier League-aankoop' zet markt in beweging voor Lamare Bogarde

  • za 27 juni, 20:03
  • 27 jun. 20:03
  • 1
Niek Schiks

'PSV is de grootste club van Nederland, daar hoeven we niet omheen te draaien'

  • wo 24 juni, 12:06
  • 24 jun. 12:06
  • 2
0 0 reacties
Reageren

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

Jesper Uneken

Jesper Uneken
Leeftijd: 21 jaar (9 aug. 2004)
Positie: A (C, L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
RKC
35
14
2024/2025
PSV
0
0
2024/2025
Jong PSV
34
10
2023/2024
PSV
1
1

Meer info

Meest gelezen

Meer nieuws