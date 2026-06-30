Jesper Uneken verlaat PSV na vijftien jaar en gaat om landstitel spelen

PSV neemt na vijftien jaar definitief afscheid van . De 21-jarige spits staat voor een vertrek naar het buitenland, zo meldt het Eindhovens Dagblad dinsdagavond.

Uneken is sinds 2011 verbonden aan PSV. Hij belandde op zevenjarige leeftijd in de jeugdopleiding van de Eindhovense club en stoomde door naar de hoofdmacht.

Een definitief doorbraak bleef echter uit: Uneken kwam tot slechts één optreden in PSV 1, op 6 april 2024 in de Eredivisie tegen AZ. Hij wist bij zijn debuut wel meteen te scoren. Uneken kwam veelvuldig in actie voor Jong PSV: in 68 Keuken Kampioen Divisie-wedstrijden was hij goed voor 18 doelpunten en 7 assists.

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Het afgelopen seizoen werd Uneken door PSV op huurbasis gestald in de Keuken Kampioen Divisie bij RKC Waalwijk. Voor die club speelde hij 35 competitieduels, waarin hij 14 doelpunten en 6 assists noteerde.

Uneken was bij PSV nog in het bezit van een contract tot de zomer van 2027, maar de jongeling kiest nu voor een definitief vertrek bij zijn jeugdliefde. PSV-watcher Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad meldt dinsdagavond dat Uneken overstapt naar IK Sirius, de huidige koploper van de Zweedse competitie. PSV ontvangt ‘een kleine 600.000 euro’ voor de verkoop van de spits.