Zlatan Ibrahimović vecht tegen de tranen na Argentinië – Kaapverdië

Kaapverdië heeft vrijdagnacht het hart van Zlatan Ibrahimović veroverd tijdens de nipte uitschakeling tegen Argentinië op het WK. De voormalig Zweedse topspits, tegenwoordig actief als analist bij Fox Sports, raakt niet uitgepraat over de bijna-stunt van de WK-debutant. Ook andere media steken de loftrompet over Kaapverdië.

Kaapverdië was vrijdagnacht dicht bij een van de grootste WK-sensaties ooit. De ploeg van bondscoach Bubista richtte zich knap op na een tegentreffer van Lionel Messi en sleepte vervolgens een verlenging uit het vuur. In de extra tijd leek Argentinië opnieuw afstand te nemen, maar wederom gaf de eilandengroep zich niet gewonnen. Uiteindelijk kon Kaapverdië de 2-2-stand niet vasthouden tot de penalty's en ging het met 3-2 ten onder.

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Ondanks de uitschakeling gaat het na afloop enkel en alleen over de prestaties van de WK-debutant. De mooiste woorden komen, misschien wel, van Ibrahimović. In de studio van Fox Sports vraagt hij in eerste instantie om een applaus voor Kaapverdië. "Deze mannen zijn helden. Ze hebben dit WK niet in 90 minuten verloren en haalden het in deze wedstrijd bijna tot strafschoppen. De hele wereld dacht dat het niet mogelijk was. Maar dat kleine eiland geloofde het wel. Ze hebben bijna de grote reus weggevaagd", aldus de ex-wereldspits.

Ibrahimović raakt diep geëmotioneerd door de prestaties van Kaapverdië: "Wat zij gedaan hebben, zal in de geschiedenisboeken blijven. Ze hebben een droom laten uitkomen. Ik heb tranen in mijn ogen omdat ik dit zo'n prachtig moment vind. Ze hebben het bijna gehaald."

"Dit is voetbal, emoties, en we kunnen er nog heel lang over praten. Maar laten we ervan genieten. Het is een prachtig verhaal en het zal lang een prachtig verhaal blijven", aldus Ibra.

Internationale media eensgezind over Kaapverdië

Ook internationaal krijgt Kaapverdië enorm veel lof voor de bijna-stunt tegen Messi & co. "Een eigen doelpunt van Diney Borges in minuut honderdelf behoedde regerend kampioen Argentinië voor een van de grootste shocks in de WK-historie", schrijft BBC.

"Wat een prachtig verhaal schreef Kaapverdië dit WK. Geen team heeft wereldkampioen Argentinië ooit zo laten lijden. Een buitengewone demonstratie van veerkracht, gekenmerkt door tactische precisie, techniek, een sterke mentaliteit om na elk tegendoelpunt niet in te storten, en een doelpunt van Sidny Lopes Cabral dat een plek in de hall of fame verdient", vat het Portugese A Bola de prestatie mooi samen.

La Gazzetta dello Sport doet dat mogelijk nog fraaier: "Het was niet de Hand van God die Kaapverdië opbrak, maar de Hand van Diney (eigen doelpunt van Borges met de hand, red.). In de groep lootte het land tegen Spanje, Uruguay en Saoedi-Arabië... en wie had dat gedacht? Tegen Argentinië lukte het ze nog bijna ook. Ze blijven het kleinste land ooit dat aan een knock-outfase heeft deelgenomen, en beter spelen dan dit was bijna onmogelijk."