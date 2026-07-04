heeft via zijn social media gereageerd op de pijnlijke WK-uitschakeling van het Nederlands elftal. Voor de middenvelder, die tien minuten meespeelde op het eindtoernooi, voelt de exit als een ‘deceptie’. Ook haalt De Roon uit naar de ‘racistische kneuzen’ van verschillende supporters van Oranje.

Het Nederlands elftal werd maandagnacht verdiend uitgeschakeld door Marokko en zag het WK al in de zestiende finale ten einde komen. “Wat begon als een grote verrassing en vooral blijdschap dat ik deel mocht zijn van het team dat naar het WK ging, eindigde als een enorme deceptie die ik nog niet helemaal te boven ben”, schrijft De Roon in een statement op Instagram.

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De uitschakeling kwam als een verrassing voor de selectie, zo zegt de Atalanta-middenvelder. “Ik, wij, waren ervan overtuigd dat dit het team was dat het ging flikken. Voor het eerst wereldkampioen. Nederland. Waar geloof en teamgevoel groeiden in de groepsfase, met goede prestaties, dominant voetbal, maar vooral ook veel doelpunten. En dan opeens zo’n abrupt einde. Ongeloof: weer de verwachtingen van onszelf én van vele anderen niet waargemaakt.”

De Roon is er goed ziek van: “We wilden nog niet naar huis. Dat geldt misschien voor elk team op het WK, maar het had nog niet klaar moeten zijn. De oranje walk, de oranjebus: ze hadden nog een aantal steden in Amerika te gaan.”

Vertrek Koeman en uithaal naar ‘racistische kneuzen’

De routinier staat in zijn emotionele boodschap stil bij de vertrokken bondscoach Ronald Koeman: “Hij heeft veel voor mij betekend. Niet alleen in zijn eerste periode, maar ook deze oproep om toch naar het WK te gaan, maakt onze band nog hechter.”

Tot slot wil De Roon het Oranje-publiek bedanken, maar richt hij zich eveneens tot de walgelijke reacties waarmee onder meer Quinten Timber, Crysencio Summerville en Justin Kluivert (het drietal dat hun penalty miste) te maken kregen: “Ik ben de trainer, de jongens, de staf en het Nederlands publiek (behalve de racistische kneuzen) zo ontzettend dankbaar voor de ongelooflijke steun.”