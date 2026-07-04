PSV kan profiteren van clausule en is dicht bij komst Sven Mijnans

PSV lijkt zich op korte termijn te gaan versterken met , zo melden onder meer het Eindhovens Dagblad en De Telegraaf. De regerend landskampioen hoopt de middenvelder los te weken bij AZ, maar moet daarbij wel afrekenen met flinke buitenlandse concurrentie. De sterkhouder van de Alkmaarders heeft naar verluidt een clausule in zijn contract staan.

Zowel Italiaanse clubs Como 1907 en Juventus als het Duitse RB Leipzig azen op de handtekening van de spelverdeler. De 26-jarige speler heeft bij de clubleiding in Alkmaar inmiddels zelf aangegeven dat hij deze zomer een transfer wil maken.

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Door het vertrek van Ismael Saibari naar Bayern München is PSV op zoek naar een versterking op het middenveld. Met deze transfer was een vaste transfersom van vijftig miljoen euro gemoeid, een bedrag dat door bonussen nog kan oplopen tot 55 miljoen euro. Door deze recordtransfer heeft technisch directeur Earnest Stewart de financiële middelen om door te pakken voor de gewenste opvolger op het middenveld.

Vraagprijs van vijftien miljoen euro

Volgens De Telegraaf moet PSV 'in de buidel tasten' voor Mijnans. AZ verlangt voor een binnenlandse transfer een bedrag van rond de vijftien tot zeventien miljoen euro. Hoewel er in het tot medio 2029 doorlopende contract van Mijnans een gelimiteerde afkoopclausule van vijftien miljoen euro staat, geldt deze optie naar verluidt uitsluitend voor buitenlandse clubs.

Zodoende kan Mijnans een transfer naar PSV afdwingen als het bod van de Eindhovenaren hoger ligt dan de clausule voor buitenlandse clubs. "De kans lijkt behoorlijk groot dat het PSV gaat worden, maar wel met een slag om de arm", schrijft het Eindhovens Dagblad.

Het is niet de eerste keer dat de club uit de lichtstad een poging waagt voor de aanvallende middenvelder. Vorig jaar bracht PSV al een bod uit van meer dan tien miljoen euro, maar destijds zette AZ de hakken in het zand. De Noord-Hollanders wilden na de eerdere verkoop van Ruben van Bommel aan PSV niet nog een sterkhouder aan dezelfde concurrent kwijtraken.

Inmiddels lijken de kaarten anders geschud. Mijnans heeft van zijn huidige werkgever de toezegging gekregen dat er wordt meegewerkt aan een vertrek, mits clubs het gewenste bedrag bieden. Eerder deze zomer wees AZ al biedingen van Borussia Dortmund en RB Leipzig af omdat deze te laag werden bevonden.