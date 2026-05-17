Dortmund en Leverkusen openen jacht op Sven Mijnans

17 mei 2026, 06:55
AZ-middenvelder Sven Mijnans
Foto: © Imago
Photo of Silven Potters
Silven Potters | Redactiestagair
Sportjournalist in opleiding met focus op de Premier League en Eredivisie. Sinds 2023 actief in de sportjournalistiek en momenteel stagiair op de voetbalredactie.

Sven Mijnans staat deze zomer voor een absolute droomtransfer. De 26-jarige spelmaker van AZ is na een sterk seizoen uitgegroeid tot een van de betere middenvelders van de Eredivisie. Volgens het Duitse medium Fussballdaten hebben met name Borussia Dortmund en Bayer Leverkusen hun pijlen gericht op de Alkmaarse middenvelder.

Mijnans kent het absolute topjaar van zijn carrière in het AFAS Stadion. In de Eredivisie was de technisch begaafde linkspoot dit seizoen in 29 wedstrijden goed voor maar liefst 10 doelpunten en 5 assists. Hij kan zowel als controleur, centrale middenvelder én als nummer tien uit de voeten, wat hem een aantrekkelijke target maakt voor de Europese clubs.

De strijd om Sven Mijnans is inmiddels volop bezig. In Duitsland zouden zowel Bayer Leverkusen als Borussia Dortmund interesse hebben in de middenvelder. Ook clubs uit Engeland volgen hem nauwlettend. Daar zien meerdere Premier League-clubs Mijnans als een speler die goed past bij het hoge tempo en de intensiteit van het Engelse voetbal.

Alkmaarse miljoenendans

Volgens FootballTransfers is zijn huidige waarde geschat op 15,6 miljoen euro, zet AZ echter aanzienlijk hoger in. Nadat de Alkmaarders vorige zomer nog een PSV-bod van 15 miljoen euro weigerden, ligt de ondergrens voor de Bundesliga en Serie A nu op minimaal 20 miljoen euro. Engelse Premier League-clubs moeten zelfs rekening houden met een vraagprijs van 25 miljoen euro. Volgens berichten ligt er een contract klaar waarmee hij tot wel vier miljoen euro per jaar kan verdienen.

Hoewel AZ officieel communiceert dat de focus volledig op de seizoensontknoping ligt, hebben de eerste oriënterende gesprekken in Duitsland achter de schermen al plaatsgevonden.

  15 mei 19:52
Sven Mijnans

Sven Mijnans
AZ
Team: AZ
Leeftijd: 26 jaar (9 mrt. 2000)
Positie: AM, M (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
AZ
29
10
2024/2025
AZ
30
6
2023/2024
AZ
30
4
2022/2023
AZ
15
4

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
4
NEC
33
23
56
5
Ajax
33
21
55
6
AZ
33
7
51
7
Utrecht
33
11
50
8
Heerenveen
33
4
50

