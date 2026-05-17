FC Utrecht heeft zijn oog laten vallen op NAC Breda-aanvoerder , zo weet Voetbal International. De linksback loopt deze zomer uit zijn contract in het Rat Verlegh Stadion en leek op weg naar het buitenland, maar de Domstedelingen hopen hem te overtuigen in Nederland te blijven.

Kemper maakte in 2023 de overstap van ADO Den Haag naar NAC Breda en werd een belangrijke schakel bij de Brabanders. De linksback was dit seizoen aanvoerder in het Rat Verlegh Stadion, maar kon niet voorkomen dat zijn club degradeerde uit de Eredivisie. Beide partijen kwamen er niet uit over een nieuw contract, waardoor Kemper na dit seizoen transfervrij op zoek kan naar een nieuwe club.

Artikel gaat verder onder video

Het leek erop dat de 26-jarige verdediger zich wilde bewijzen in het buitenland, waar hij al sprak met het Engelse Queens Park Rangers. De club die uitkomt op het tweede niveau van Engeland pakte echter nog niet door. Ook Preston North End, dat eveneens in de Championship speelt, zou interesse hebben in Kemper. Ook uit andere landen zou er al zijn geïnformeerd naar de linkspoot.

De kans is volgens VI echter groot dat Kemper ook komend seizoen in de Eredivisie te bewonderen zal zijn. Het weekblad schrijft namelijk dat FC Utrecht momenteel de beste papieren heeft in de strijd om zijn handtekening. Kemper zou al met Anthony Correia, de nieuwe trainer in Stadion Galgenwaard, hebben gesproken. In dit gesprek werd de verdediger van NAC enthousiast over een stap naar FC Utrecht. De nummer zeven van de Eredivisie heeft Kemper nog geen aanbieding gedaan, maar dit lijkt slechts een kwestie van tijd te zijn.