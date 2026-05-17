Correia en Utrecht willen buitenlandse clubs aftroeven in strijd om Kemper

17 mei 2026, 06:25
Niels Hassfeld | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate sinds 2024. Schrijft over Eredivisieclubs, het Nederlands elftal en Nederlandse spelers in het buitenland.

FC Utrecht heeft zijn oog laten vallen op NAC Breda-aanvoerder Boy Kemper, zo weet Voetbal International. De linksback loopt deze zomer uit zijn contract in het Rat Verlegh Stadion en leek op weg naar het buitenland, maar de Domstedelingen hopen hem te overtuigen in Nederland te blijven.

Kemper maakte in 2023 de overstap van ADO Den Haag naar NAC Breda en werd een belangrijke schakel bij de Brabanders. De linksback was dit seizoen aanvoerder in het Rat Verlegh Stadion, maar kon niet voorkomen dat zijn club degradeerde uit de Eredivisie. Beide partijen kwamen er niet uit over een nieuw contract, waardoor Kemper na dit seizoen transfervrij op zoek kan naar een nieuwe club.

Het leek erop dat de 26-jarige verdediger zich wilde bewijzen in het buitenland, waar hij al sprak met het Engelse Queens Park Rangers. De club die uitkomt op het tweede niveau van Engeland pakte echter nog niet door. Ook Preston North End, dat eveneens in de Championship speelt, zou interesse hebben in Kemper. Ook uit andere landen zou er al zijn geïnformeerd naar de linkspoot.

De kans is volgens VI echter groot dat Kemper ook komend seizoen in de Eredivisie te bewonderen zal zijn. Het weekblad schrijft namelijk dat FC Utrecht momenteel de beste papieren heeft in de strijd om zijn handtekening. Kemper zou al met Anthony Correia, de nieuwe trainer in Stadion Galgenwaard, hebben gesproken. In dit gesprek werd de verdediger van NAC enthousiast over een stap naar FC Utrecht. De nummer zeven van de Eredivisie heeft Kemper nog geen aanbieding gedaan, maar dit lijkt slechts een kwestie van tijd te zijn.

Boy Kemper

Boy Kemper
NAC Breda
Team: NAC
Leeftijd: 26 jaar (21 jun. 1999)
Positie: V (L, C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
NAC
32
5
2024/2025
NAC
29
1
2023/2024
NAC
21
2
2022/2023
ADO
25
2

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
5
Ajax
33
21
55
6
AZ
33
7
51
7
Utrecht
33
11
50
8
Heerenveen
33
4
50
9
Groningen
33
3
45

