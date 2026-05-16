Heart of Midlothian leek zaterdag hard op weg naar de eerste Schotse titel sinds 1960, maar zag het in de slotfase op bezoek bij Celtic helemaal misgaan (3-1). Daardoor ging de ploeg uit Glasgow er met de landstitel vandoor. In een statement spreekt Hearts ‘schande’ van de taferelen na afloop van de wedstrijd.

Hearts stond dit seizoen bijna iedere speelronde bovenaan in de Scottish Premiership en had zaterdag aan een punt op Celtic Park voldoende om de vijfde titel in de clubgeschiedenis te pakken. Via Lawrence Shankland kwamen de bezoekers vlak voor rust op voorsprong, maar een penalty van Arne Engels in de blessuretijd zorgde ervoor dat beide ploegen met een gelijke stand de rust in gingen. In de tweede helft leek hier geen verandering in te komen en was Hearts hard op weg naar de titel, maar alles veranderde in de slotfase. In minuut 87 was het namelijk Daizen Maeda die Celtic de voorsprong bezorgde, waarna Callumn Osmand in de achtste minuut van de blessuretijd aan alle twijfels een eind maakte.

Na de treffer van Osmand ging het volledig los op Celtic Park, waar een grote groep supporters van de thuisploeg het veld bestormde. Niet alleen vierden zij het kampioenschap, ook werden verschillende spelers van de bezoekers belaagd door Celtic-fans. Na de wedstrijd waren er geen interviews met de spelers van de nummer twee van Schotland, aangezien Hearts direct huiswaarts keerde. De spelers hadden hun tenues zelfs nog aan en zijn dus direct na het laatste fluitsignaal de bus ingestapt.

“Hearts veroordeelt ten zeerste de schandelijke taferelen vanmiddag in Celtic Park, die het Schotse voetbal wederom in verlegenheid hebben gebracht”, begint de club in een statement op de website. “De berichten over ernstig fysiek en verbaal geweld tegen onze spelers en staf, zowel op het veld als daarbuiten, zijn zeer verontrustend. We onderzoeken dit grondig en zijn in gesprek met de Schotse politie.” De club geeft aan geen verder commentaar te willen geven, ‘behalve dat het volstrekt onacceptabel is dat onze spelers en staf in deze situatie zijn gebracht’.

“Gezien de dreigende en gevaarlijke sfeer in het stadion, had onze selectie en staf geen andere keus dan onmiddellijk te vertrekken, zonder de mediaverplichtingen na de wedstrijd na te komen”, legt Hearts het bliksemvertrek na de wedstrijd uit. De club wil dan ook excuses aanbieden aan alle mediapartners van de club. “Maar de veiligheid van onze mensen was onze hoogste prioriteit tijdens deze onacceptabele taferelen. De veldbestorming zorgde voor een chaotisch einde en niemand leek te weten of de wedstrijd was afgelopen. Onze spelers werd bovendien de kans ontnomen om onze fantastische fans te bedanken voor hun steun vanmiddag en het hele seizoen.”