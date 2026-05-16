Míchel is op zijn persconferentie in aanloop naar het duel tussen Atlético Madrid en Girona geconfronteerd met de geruchten over een stap naar Ajax. De trainer weigert hier voor het einde van het seizoen uitspraken over te doen.

Ajax is voor komend seizoen op zoek naar een nieuwe trainer, nadat Fred Grim en Óscar García dit jaar allebei al als interim-trainers actief waren. De gedroomde kandidaat van technisch directeur Jordi Cruijff zou Míchel van Girona zijn. Vrijdag meldde Matteo Moretto dat Ajax tot een mondeling akkoord zou zijn gekomen met de Spaanse oefenmeester.

Zaterdag werd duidelijk dat Girona absoluut niet tevreden was met de timing van dit nieuws, terwijl ook Cruijff zich genoodzaakt voelde hierop te reageren. De technisch directeur vertelde ‘onaangenaam verrast’ te zijn door het nieuws. Ook maakte hij duidelijk dat er absoluut nog ‘geen mondeling akkoord is met welke trainer dan ook’ en dat dit het enige is wat hij kan mededelen over de zoektocht.

Op zijn persconferentie werd Míchel, die met Girona strijdt tegen degradatie uit LaLiga, geconfronteerd met de geruchten over een mogelijke stap naar Ajax. “Ik ben volledig gefocust op de wedstrijd”, klonk het uit de mond van de trainer. “Ik geef al vijf jaar alles voor Girona en heb verder niets toe te voegen”, maakt hij duidelijk het niet over zijn toekomst te willen hebben.