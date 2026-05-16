Blunderende Kuijsten helpt Willem II een handje: Tilburg blijft dromen van promotie

Willem II mag nog altijd blijven dromen van een razendsnelle terugkeer naar de Eredivisie. Na de 0-1 zege op bezoek bij Almere City wisten de Tilburgers in eigen huis met 2-0 te winnen, mede door een blunder van Almere-doelman Tristan Kuijsten bij de openingsgoal. Daardoor gaat Willem II in de finale van de play-offs met FC Volendam of Telstar strijden om een plek in de Eredivisie. Zorgen zijn er om Calvin Twigt, die in de slotfase slachtoffer was van een gemene tackle.

Willem II en Almere City stonden woensdag al tegenover elkaar in Flevoland, waar de Tilburgers met een 0-1 zege van het veld stapten. In eigen huis moest de klus in de halve finale van de play-offs dus geklaard worden om uitzicht te houden op promotie naar de Eredivisie. In het Koning Willem II Stadion begon Almere goed aan het duel. Na bijna een kwartier spelen kreeg Marley Dors de bal door de lucht aangespeeld. Met zijn aanname speelde de aanvaller Finn Stam uit, waarna hij de bal in de korte hoek binnenprikte. De vlag ging echter direct omhoog, want Dors stond net buitenspel.

Aan de andere kant was Willem II via Devin Haen enkele minuten later dicht bij de openingstreffer. Na een miscommunicatie tussen James Lawrence en doelman Kuijsten kon de spits van de Tilburgers alleen op het doel af, maar hij stuitte in de korte hoek op de keeper. In het restant van de eerste helft bleef het spel beide kanten op golven, maar echt grote kansen vielen er voor rust niet meer te noteren, waardoor het halverwege nog altijd 0-0 stond.

Na de pauze ging Almere verder met de zoektocht naar de gelijkmaker in het tweeluik, wat meerdere kansen opleverde. Het was echter Willem II dat in de tegenstoot het gevaarlijkste moment in het eerste kwartier van de tweede helft noteerde. Stam werd aangespeeld aan de rechterkant van het strafschopgebied, kapte zijn man uit en krulde de bal laag richting de verre hoek. Zijn inzet spatte echter uiteen op de paal.

Na een uur spelen kwam Willem II op voorsprong na een enorme fout van Kuijsten. Een diepe bal van de thuisploeg kon eenvoudig worden aangenomen door de doelman van Almere, die besloot dit met zijn bovenbeen te doen. De keeper had echter niet voldoende controle over de bal en leverde deze zomaar in bij Uriel van Aalst, die de bal zo in het lege doel kon tikken: 2-0 over twee duels.

In het laatste half uur deed Almere City verwoede pogingen om tot een aansluitingstreffer te komen, wat ook enkele goede kansen opleverde. Zo kon Ferdy Druijff tien minuten voor tijd uit een moeilijke hoek intikken, maar zijn inzet ging net voorlangs. Enkele minuten later werd het nog erger voor de bezoekers: Milan de Haan stond nog geen twee minuten in het veld en ging keihard door op Twigt, die aangeslagen achterbleef en direct werd gewisseld. Scheidsrechter Alex Bos twijfelde geen moment en toonde de rode kaart aan De Haan.

Een minuut later viel de beslissing, toen de vervanger van Twigt, Amine Et-Taïbi, met zijn eerste balcontact de 2-0 fraai binnenschoot. Op de tribunes werd direct een hoop vuurwerk afgestoken, waarvan ook een deel op het veld belandde. Na oponthoud van een minuut of twee kon de wedstrijd echter gewoon worden hervat, waarna er amper nog wat gebeurde.

De zege over twee duels betekent dat Willem II nog altijd mag blijven dromen van een snelle terugkeer in de Eredivisie. De Tilburgers weten nog niet wie de tegenstander wordt in de finale. Zondagmiddag zal een onderling duel in de Eredivisie bepalen of Telstar of FC Volendam wordt veroordeeld tot het spelen van play-offs. De heenwedstrijd van de finale staat op woensdagavond op het programma, terwijl de beslissing over een week valt. Almere City zal ook volgend seizoen in de Keuken Kampioen Divisie uitkomen.