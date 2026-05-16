Engelse pers compleet verdeeld over optreden Jorrel Hato in FA Cup-finale

16 mei 2026, 22:23
Jorrel Hato
Foto: © Chelsea-verdediger Jorrel Hato
Silven Potters | Redactiestagair
Sportjournalist in opleiding met focus op de Premier League en Eredivisie. Sinds 2023 actief in de sportjournalistiek en momenteel stagiair op de voetbalredactie.

Jorrel Hato beleefde een middag vol uitersten op Wembley. De pas twintigjarige verdediger van Chelsea stond in de basis tijdens de FA Cup-finale tegen Manchester City, maar greep met een 0-1 nederlaag net naast de beker. Na de wedstrijd barstte in de Engelse media de discussie los over het optreden van de jonge Nederlander. De rapportcijfers lopen extreem uiteen, van een magere vijf tot een mooie zeven.

Sky Sports beoordeelde de wedstrijd van Hato met een krappe voldoende en deelde een 6 uit. De analisten zagen dat de jonge verdediger het ontzettend druk had aan de linkerkant van de defensie en dat hij soms zelfs op het middenveld moest meehelpen. Volgens hen deed Hato eigenlijk weinig fout en werd Chelsea puur geklopt door een geniaal moment van Antoine Semenyo. Wel vonden ze dat de Nederlander een strafschop had verdiend na een fel duel met Abdukodir Khusanov.

The Guardian was een stuk strenger en gaf Hato een 5. Wel zag de krant dat de Nederlander geschiedenis schreef, want Hato is nu de op één na jongste speler ooit die namens Chelsea in de basis begon tijdens een FA Cup-finale. De jongste speler ooit was John Hollins. Hij was namelijk 40 dagen jonger dan Hato. In 1967 speelde hij de finale tegen Tottenham.

Net als Sky Sports zag ook deze krant een duidelijk penaltymoment. Volgens hen werd de Nederlander in de 76ste minuut een honderd procent strafschop onthouden na een duw van Khusanov.

Gelukkig voor Hato was er ook veel lof want The Standard pakte juist uit met een dikke 7 voor de oud-Ajacied. Dit medium was diep onder de indruk van hoe de jonge mandekker overeind bleef onder de enorme druk van Manchester City in de eerste helft. Ze noemden hem verdedigend ijzersterk en genoten van zijn energie om ook mee aan te vallen.

Jorrel Hato beleefde een moeizame start van het seizoen bij Chelsea, maar sinds trainer Calum McFarlane het overnam van Liam Rosenior gaat het beter met de verdediger. Hato krijgt vaker een basisplaats en kwam dit seizoen al in 33 officiële wedstrijden in actie. Daarin was hij goed voor één doelpunt en één assist.

Chelsea - Man City

Chelsea
0 - 1
Manchester City
Vandaag gespeeld om 16:00
Competitie: FA Cup
Seizoen: 2025/2026

Jorrel Hato

Jorrel Hato
Chelsea
Team: Chelsea
Leeftijd: 20 jaar (7 mrt. 2006)
Positie: V (L, C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Chelsea
20
0
2024/2025
Ajax
31
2
2023/2024
Ajax
33
1
2022/2023
Ajax
11
0

