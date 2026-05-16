Wéér geen prijs voor Cristiano Ronaldo met Al-Nassr

Cristiano Ronaldo en Al-Nassr hebben zaterdagavond opnieuw naast een hoofdprijs gegrepen. De club uit Saudi-Arabië verloor de finale van de Asian Champions League 2, het tweede clubtoernooi van Azië, met 1-0 van het Japanse Gamba Osaka.

De finale van de Asian Champions League 2 werd dit jaar gespeeld tussen Al-Nassr en Gamba Osaka. De eindstrijd vond plaats in het King Saud University Stadium in Riyad, een stadion dat in 2034 ook zal worden gebruikt tijdens het WK in Saudi-Arabië. Al-Nassr speelde in de eerste helft de nodige kansen bij elkaar, maar slaagde er niet in om te scoren. Onder meer Ronaldo had het vizier niet op scherp staan.

Artikel gaat verder onder video

Na een half uur spelen werd de ban gebroken en namen de Japanners de leiding. Met een listig balletje zette Issam Jebali zijn teamgenoot Deniz Hümmet vrij voor het doel, waarna de Turkse spits koel bleef oog in oog met doelman Bento Krepski en de bal in de verre hoek plaatste: 0-1. In de tweede helft zette Al-Nassr steeds meer aan in een poging gelijk te maken, maar daar slaagde de Saudische club niet meer in.

Het betekent dat Ronaldo sinds zijn komst naar Al-Nassr in januari van 2023 nog altijd geen prijs heeft gewonnen. De Portugees ging direct na het laatste fluitsignaal naar binnen en weigerde zijn zilveren medaille op te halen. Mogelijk kan Ronaldo komende week alsnog feestvieren: met nog een wedstrijd te gaan staat Al-Nassr bovenaan in de Saudi Pro League, twee punten boven nummer twee Al-Hilal. Donderdagavond speelt Al-Nassr een thuiswedstrijd tegen nummer vijftien Damac, terwijl Al-Hilal op bezoek gaat bij nummer tien Al-Fayha.