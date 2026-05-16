'Here we go': Xabi Alonso bereikt akkoord over trainerschap bij Chelsea

Xabi Alonso gaat definitief aan de slag als de nieuwe hoofdtrainer van Chelsea. Volgens transferexpert Fabrizio Romano heeft de Spanjaard het aanbod van de Londense club geaccepteerd en is er inmiddels een akkoord bereikt. De verwachting is dat de officiële aankondiging in de komende dagen zal plaatsvinden.

De trainerspositie op Stamford Bridge is dit seizoen een absoluut hoofdpijndossier gebleken. De Engelse topclub nam op nieuwjaarsdag afscheid van Enzo Maresca, waarna zijn opvolger Liam Rosenior in april na een reeks nederlagen na een zeer korte periode werd ontslagen. Vandaag verloor interim-coach Calum McFarlane de FA Cup-finale tegen Manchester City op Wembley. Hierna is de club meteen aan de slag gegaan om de deal met de nieuwe trainer rond te krijgen.

Artikel gaat verder onder video

De trainer tekent naar verluidt een contract voor vier seizoenen in de Engelse hoofdstad. Tijdens de onderhandelingen, die de afgelopen uren in een stroomversnelling raakten, heeft de ex-trainer van Real Madrid harde eisen gesteld. De succescoach wilde garanties over zijn inspraak in het transferbeleid en de sportieve structuur van de club. Eigenaren BlueCo zijn hiermee akkoord gegaan en geven hem een actieve rol in de selectieopbouw, om zo een herhaling van de onrustige situatie in Madrid te voorkomen.

De voormalig succestrainer van Bayer Leverkusen zat sinds januari zonder werkgever. Hij begon met hoge verwachtingen aan zijn klus bij Real Madrid, maar vertrok daar al na ruim zeven maanden. Na een nederlaag tegen FC Barcelona in de finale van de Spaanse Supercup kwam er een vroegtijdig einde aan de samenwerking. Desondanks kon hij in de Spaanse hoofdstad best aardige statistieken overleggen, met slechts vijf nederlagen in achtentwintig officiële duels en een winstpercentage van ruim zeventig procent.

Mochten de allerlaatste details in Londen onverhoopt toch nog een struikelblok vormen, dan heeft de clubleiding een lijstje met alternatieven klaarliggen. In dat scenario gelden Andoni Iraola, Marco Silva en Oliver Glasner als de belangrijkste back-up opties. Alles wijst er echter op dat de komst van Alonso de komende dagen wereldkundig wordt gemaakt.