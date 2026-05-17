Max Huiberts hint op definitief afscheid van de voetballerij

Max Huiberts wordt door diverse media in verband gebracht met een overstap naar Feyenoord, nu Robert Eenhoorn op weg lijkt naar De Kuip. Toch sluit de vertrekkend directeur van AZ een definitief afscheid uit de voetballerij niet uit. In een afscheidsinterview hint de beleidsbepaler er zelf op dat hij mogelijk nooit meer terugkeert in een directiefunctie.

De naam van Huiberts zingt al rond in Rotterdam-Zuid sinds bekend werd dat Feyenoord bezig zou zijn met de komst van Eenhoorn om daar de nieuwe algemeen directeur te worden. Huiberts kondigde eind vorig jaar al aan dat hij per 1 juli stopt als technisch directeur in Alkmaar en gaf daarbij aan meer tijd door te willen brengen met zijn familie. Feyenoord lijkt ondertussen al dicht bij de komst van Dévy Rigeaux.

In een uitgebreid gesprek met Voetbal International laat Huiberts weten dat zijn prioriteiten voorlopig ver buiten het voetbal liggen. "Ik ben een groot visliefhebber, maar de rest van het gezin niet en die komen toch echt op de eerste plaats", zo vertelt hij. "Dus ik ga eerst een grote vakantie vieren met mijn vrouw, de kinderen en de aanhang naar Spanje voor een tijdje daarna zullen misschien nog wat vistripjes volgen."

Op de vraag of hij in de toekomst überhaupt nog terugkeert in een beleidsfunctie, houdt de vertrekkend AZ-directeur zich op de vlakte. "Ik vind het moeilijk, ik kan er nu niks over zeggen", aldus Huiberts. "Ik kan er geen ja en nee op zeggen, maar het zou zomaar eens zo kunnen zijn dat dat niet zo is".

De jarenlange functie in het AFAS Stadion heeft duidelijk zijn tol geëist. Gevraagd of het directeurschap zo belastend was, reageert hij bevestigend. "Zo voelt het op dit moment allemaal wel", geeft hij toe. "Ik ben blij dat ik nu uit kan kijken naar een periode vol rust van mezelf. Nu komt er een periode met veel vrije tijd waarin ik ook kan terugkijken naar mijn periode als technisch directeur. Als je in de job zit, heb je gewoon geen tijd om stil te staan bij alles".

Tijdens zijn naderende sabbatical is er eindelijk ruimte voor reflectie op ruim tien jaar leiderschap in Alkmaar. "Ik ga straks heel veel kijken naar de beelden van de gewonnen bekerfinale en daarna misschien ook naar alle finales die we niet gewonnen hebben en de dingen die minder zijn gegaan", blikt hij vooruit. "Daar wil ik nog van leren".