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Géén Ajax of Galatasaray: Noa Lang voert ‘positieve gesprekken’ met Serie A-club

19 augustus 2026, 08:44
Noa Lang op de bank bij Napoli
Foto: © Imago
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Luuk van Grinsven | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate met focus op de Keuken Kampioen Divisie en het Nederlandse voetbal. Schrijft nieuws, interviews en achtergrondverhalen over promotie-, play-off- en degradatiestrijd.
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Naast Ajax en Galatasaray hoopt ook Atalanta zich deze zomer te versterken met Noa Lang, zo meldt Nicolò Schira op X. De Italiaanse club wil de 27-jarige Nederlander overnemen van Napoli en heeft inmiddels ‘positieve gesprekken’ gevoerd met zijn entourage.

De toekomst van Lang is nog altijd ongewis, maar bekend is dat de flamboyante aanvaller weinig perspectief meer heeft bij Napoli. De Italiaanse grootmacht staat open voor een verkoop van de aanvaller, die naar verluidt een transfersom van 25 miljoen euro moet opleveren. Onder meer Ajax en Galatasaray hebben interesse in de linksbuiten.

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Bij de Amsterdammers zou Lang gelden als mogelijke opvolger van Mika Godts, die onlangs naar Paris Saint-Germain verkaste. Om die komst te realiseren, moet Ajax nog wel afscheid nemen van een of meerdere grootverdieners, zo wist het Algemeen Dagblad te melden.

Ook de interesse van Atalanta is niet nieuw. Vorige week kwam al naar buiten dat de club van onder meer Marten de Roon zich mengde in de concurrentiestrijd om de aanvaller. De zaakwaarnemer van Lang en Cristiano Giuntoli, de technisch directeur van Atalanta, hebben inmiddels een positief gesprek achter de rug.

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Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

CG
3.789 Reacties
1.121 Dagen lid
14.215 Likes
CG
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Laten we maar (anders) naar een ander speler kijken!!

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

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Noa Lang

Noa Lang
Napoli
Team: Napoli
Leeftijd: 27 jaar (17 jun. 1999)
Positie: A, AM (L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Napoli
18
1
2025/2026
Galatasaray
13
0
2024/2025
PSV
29
11
2023/2024
PSV
11
4

Meer info

Stand Serie A 2026/2027

Serie A
GS
DS
PT
1
Milan
0
0
0
2
Atalanta
0
0
0
3
Bologna
0
0
0
4
Cagliari
0
0
0
5
Como
0
0
0

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