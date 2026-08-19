Géén Ajax of Galatasaray: Noa Lang voert ‘positieve gesprekken’ met Serie A-club

Naast Ajax en Galatasaray hoopt ook Atalanta zich deze zomer te versterken met , zo meldt Nicolò Schira op X. De Italiaanse club wil de 27-jarige Nederlander overnemen van Napoli en heeft inmiddels ‘positieve gesprekken’ gevoerd met zijn entourage.

De toekomst van Lang is nog altijd ongewis, maar bekend is dat de flamboyante aanvaller weinig perspectief meer heeft bij Napoli. De Italiaanse grootmacht staat open voor een verkoop van de aanvaller, die naar verluidt een transfersom van 25 miljoen euro moet opleveren. Onder meer Ajax en Galatasaray hebben interesse in de linksbuiten.

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Bij de Amsterdammers zou Lang gelden als mogelijke opvolger van Mika Godts, die onlangs naar Paris Saint-Germain verkaste. Om die komst te realiseren, moet Ajax nog wel afscheid nemen van een of meerdere grootverdieners, zo wist het Algemeen Dagblad te melden.

Ook de interesse van Atalanta is niet nieuw. Vorige week kwam al naar buiten dat de club van onder meer Marten de Roon zich mengde in de concurrentiestrijd om de aanvaller. De zaakwaarnemer van Lang en Cristiano Giuntoli, de technisch directeur van Atalanta, hebben inmiddels een positief gesprek achter de rug.