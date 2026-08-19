Joël Veltman is zwaar teleurgesteld door Ajax-fans: 'Vergist in F-Side'

Joël Veltman heeft het opgenomen voor Youri Regeer. De middenvelder van Ajax kreeg, nota bene op zijn verjaardag, te maken met talloze haatreacties van eigen (!) supporters op Instagram, waarna hij zijn account op stil besloot te zetten.
Ajax stond afgelopen dinsdag stil bij de 23ste verjaardag van Regeer met een post op Instagram. Veel Amsterdamse ‘supporters’ konden het niet laten om negatieve reacties onder het bericht van de controleur te plaatsen. Opvallend is dat het account van de middenvelder vervolgens op inactief werd gezet.
Hoewel Regeer zelf niet heeft bevestigd of dit een reactie is op de haatcomments, lijkt het daar sterk mee te maken te hebben.
De 34-jarige Veltman, tegenwoordig speler van West Ham United, neemt het in ieder geval op voor Regeer. De verdediger, die tussen 2012 en 2020 in het eerste elftal van Ajax speelde en afgelopen zomer zijn conditie op peil hield in Amsterdam, reageert op een van de walgelijke reacties. “Ik dacht dat de F-Side alleen maar échte Ajax-fans had. Na al die jaren bleek ik me toch te hebben vergist”, spreekt Veltman zijn grote teleurstelling uit over de haatdragende reacties van (een deel van) de Ajax-supporters.
Regeer is al langere tijd mikpunt van kritiek. De (deels) zelfopgeleide speler van Ajax rendeert momenteel niet goed als nummer zes, zo vinden veel fans.
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Het is ook zeker debiel wat er bij Regeer gebeurt. Maar zolang we niet ingrijpen op social media met accounts gekoppeld aan je ID zal de onzin erop nooit stoppen. Bot accounts voor partijen als Pro, Fvd en Pvv en mensen die maar van alles kunnen roeptoeteren, racisme, bedreigingen.. Veltman kan nu makkelijk roepen want die weet toch dat hij nooit terug komt, maar misschien wel goed ook dat i zich op deze manier uitspreekt.
Precies, het is een keuze die we maken. We kiezen als maatschappij voor deze haatberichten. We vinden het allemaal schokkend, maar de simpele oplossing die er is voeren we niet door.
Ik denk dat op de F-side het percentage rotte appels hoger is dan in de gemiddelde vakken, maar dit kunnen natuurlijk net zo goed "supporters" zijn die niet op de F-side zitten. Maar het is inderdaad goed dat Veltman zich uitspreekt.
Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.
Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.
Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.
Het is ook zeker debiel wat er bij Regeer gebeurt. Maar zolang we niet ingrijpen op social media met accounts gekoppeld aan je ID zal de onzin erop nooit stoppen. Bot accounts voor partijen als Pro, Fvd en Pvv en mensen die maar van alles kunnen roeptoeteren, racisme, bedreigingen.. Veltman kan nu makkelijk roepen want die weet toch dat hij nooit terug komt, maar misschien wel goed ook dat i zich op deze manier uitspreekt.
Precies, het is een keuze die we maken. We kiezen als maatschappij voor deze haatberichten. We vinden het allemaal schokkend, maar de simpele oplossing die er is voeren we niet door.
Ik denk dat op de F-side het percentage rotte appels hoger is dan in de gemiddelde vakken, maar dit kunnen natuurlijk net zo goed "supporters" zijn die niet op de F-side zitten. Maar het is inderdaad goed dat Veltman zich uitspreekt.