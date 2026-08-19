Joël Veltman is zwaar teleurgesteld door Ajax-fans: 'Vergist in F-Side'

heeft het opgenomen voor . De middenvelder van Ajax kreeg, nota bene op zijn verjaardag, te maken met talloze haatreacties van eigen (!) supporters op Instagram, waarna hij zijn account op stil besloot te zetten.

Ajax stond afgelopen dinsdag stil bij de 23ste verjaardag van Regeer met een post op Instagram. Veel Amsterdamse ‘supporters’ konden het niet laten om negatieve reacties onder het bericht van de controleur te plaatsen. Opvallend is dat het account van de middenvelder vervolgens op inactief werd gezet.

Hoewel Regeer zelf niet heeft bevestigd of dit een reactie is op de haatcomments, lijkt het daar sterk mee te maken te hebben.

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De 34-jarige Veltman, tegenwoordig speler van West Ham United, neemt het in ieder geval op voor Regeer. De verdediger, die tussen 2012 en 2020 in het eerste elftal van Ajax speelde en afgelopen zomer zijn conditie op peil hield in Amsterdam, reageert op een van de walgelijke reacties. “Ik dacht dat de F-Side alleen maar échte Ajax-fans had. Na al die jaren bleek ik me toch te hebben vergist”, spreekt Veltman zijn grote teleurstelling uit over de haatdragende reacties van (een deel van) de Ajax-supporters.

Regeer is al langere tijd mikpunt van kritiek. De (deels) zelfopgeleide speler van Ajax rendeert momenteel niet goed als nummer zes, zo vinden veel fans.