Youri Regeer verwijdert Instagram-account na felle kritiek bij verjaardagspost Ajax

heeft zijn Instagram-account offline gehaald nadat onder een verjaardagspost van Ajax een stortvloed aan negatieve reacties verschenen. De middenvelder werd dinsdag door de Amsterdamse club gefeliciteerd met zijn 23ste verjaardag, maar een deel van de aanhang greep de gelegenheid aan om harde kritiek te uiten. Als gevolg van de vele haatberichten is het profiel van de multifunctionele speler inmiddels niet meer toegankelijk.

Onder de felicitatie op sociale media verschenen opvallend veel oproepen aan het adres van de rechtspoot om te vertrekken. "Het perfecte cadeau is een transfer naar NEC of FC Utrecht", zo schreef een fan. Anderen hielden het bij cynische teksten als "Gefeliciteerd met de contractontbinding, mooie dag!" en "Cadeau, oprotten?". Ook werd een definitief vertrek naar zijn vorige werkgever gesuggereerd. "Totaal geen Ajax-speler dit, schandalig dat we deze gast hebben teruggekocht. Als cadeau transfervrij naar Twente sturen", luidde een van de harde oordelen, waarbij de supporter zelfs aanbood om de Ajacied persoonlijk naar Enschede te brengen.

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Tussen de vele negatieve berichten spraken diverse aanhangers juist hun afkeuring uit over de manier waarop de eigen achterban met de ex-speler van FC Twente omging. "Schaam me voor mijn collega-supporters. Gefeliciteerd met je verjaardag", noteerde een fan. Een ander benadrukte dat de onvrede over zijn spel los moet staan van een felicitatie: "Ik ben ook geen fan van Youri. Maar het is een verjaardagspost. Ff normaal doen." Ook het gebrek aan onvoorwaardelijke steun werd aangekaart. "Wat is er gebeurd met achter je club staan? Ook al ben je niet tevreden over iets of iemand, de dingen die ik hier lees slaan echt nergens op", schreef een verontwaardigde volger.

De speler ligt al langere tijd onder een vergrootglas in de Johan Cruijff ArenA. Hoewel hij onder trainer Míchel Sánchez regelmatig in actie komt wijzen critici hem vaak aan als een zwakke plek in het elftal. De aanhoudende onrust voedt de geruchten over een naderend afscheid uit de hoofdstad. Zelf heeft de hoofdrolspeler vooralsnog geen toelichting gegeven op het verwijderen van zijn sociale media.