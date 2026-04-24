vindt dat hij eraan toe is om deze zomer een stap omhoog te maken, zo laat hij weten aan FCUpdate. De middenvelder van AZ blinkt dit seizoen uit in de Eredivisie en kan rekenen op belangstelling van AC Milan.

Dat meldde het Italiaanse medium Tuttosport althans. In gesprek met FCUpdate-verslaggever Sander Kamphof reageert Mijnans na afloop van het 0-0 gelijkspel tegen Go Ahead Eagles op de berichtgeving: "Je bent de derde die het vraagt. AC Milan is een fantastische club, dus het is mooi om te horen. Uiteindelijk gaan we zien wat daarvan waar is."

Mijnans weet in ieder geval één ding zeker: deze zomer gaat hij AZ verlaten. "We hebben afgesproken dat dit mijn laatste jaar hier is. Ik draai een goed seizoen, dus het is een mooi moment. Ik denk dat ik er klaar voor ben. We hebben vaak gesproken over hoe mooi het zou zijn om met een prijs te vertrekken. Dat is gelukt, en dat voelt goed."

Toch baalde Mijnans donderdagavond, want hij vond zijn ploeg slecht voor de dag komen in Deventer. Het behalen van de derde plaats wordt door het puntverlies een lastig verhaal: "We zijn nu afhankelijk van andere ploegen. Dat is jammer, want we hebben het op te veel momenten laten liggen dit seizoen. We hebben niet thuisgegeven tegen mindere ploegen; dat kunnen we alleen onszelf kwalijk nemen."