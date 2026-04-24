is enorm onder de indruk van het optreden van in het shirt van Bayer Leverkusen. De goalie van Bayern München zag zijn collega-doelman de nodige doelpunten voorkomen in hun onderlinge duel.

Bayer Leverkusen en Bayern München namen het woensdagavond tegen elkaar op in de halve finale van de DFB Pokal. Bayern München was een paar maatjes te groot voor de thuisploeg, maar zegevierde uiteindelijk met 0-2. Dat de uitslag relatief laag bleef, had Bayer Leverkusen voornamelijk te danken aan doelman Mark Flekken.

Zo vond ook Neuer, die na afloop in gesprek lovend was over Flekken: "Hij was echt geweldig", zei de Duitse doelman onder meer. Ook Kasper Hjulmand, de trainer van Bayer Leverkusen, was onder de indruk van de Nederlander: “Flekken hield ons in de wedstrijd."

Komende zomer staat er normaliter een WK te wachten voor Flekken, die bij het Nederlands elftal de tweede keeper achter Bart Verbruggen is. Onlangs mocht hij in de oefeninterland tussen Oranje en Ecuador zijn opwachting in de basis maken.