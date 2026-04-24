Manuel Neuer is diep onder de indruk van prestaties Mark Flekken

24 april 2026, 11:46   Bijgewerkt: 11:53
Tijmen Gerritsen | Content Creator
Redacteur bij FCUpdate met zes jaar ervaring in de Nederlandse voetbaljournalistiek.

Manuel Neuer is enorm onder de indruk van het optreden van Mark Flekken in het shirt van Bayer Leverkusen. De goalie van Bayern München zag zijn collega-doelman de nodige doelpunten voorkomen in hun onderlinge duel.

Bayer Leverkusen en Bayern München namen het woensdagavond tegen elkaar op in de halve finale van de DFB Pokal. Bayern München was een paar maatjes te groot voor de thuisploeg, maar zegevierde uiteindelijk met 0-2. Dat de uitslag relatief laag bleef, had Bayer Leverkusen voornamelijk te danken aan doelman Mark Flekken.

Zo vond ook Neuer, die na afloop in gesprek lovend was over Flekken: "Hij was echt geweldig", zei de Duitse doelman onder meer. Ook Kasper Hjulmand, de trainer van Bayer Leverkusen, was onder de indruk van de Nederlander: “Flekken hield ons in de wedstrijd."

Komende zomer staat er normaliter een WK te wachten voor Flekken, die bij het Nederlands elftal de tweede keeper achter Bart Verbruggen is. Onlangs mocht hij in de oefeninterland tussen Oranje en Ecuador zijn opwachting in de basis maken.

Leverkusen - Bayern München

Bayer Leverkusen
0 - 2
Bayern München
Gespeeld op 22 apr. 2026
Competitie: DFB Pokal
Seizoen: 2025/2026

Mark Flekken

Bayer Leverkusen
Team: Leverkusen
Leeftijd: 32 jaar (13 jun. 1993)
Positie: Keeper
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Leverkusen
21
0
2024/2025
Brentford
37
0
2023/2024
Brentford
37
0
2022/2023
Freiburg
34
0

