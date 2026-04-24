Marcos Senesi doet met opvallende transfer flinke stap achteruit

24 april 2026, 13:28
Marcos Senesi van Bournemouth
Foto: © Imago
Luuk van Grinsven | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate met focus op de Keuken Kampioen Divisie en het Nederlandse voetbal. Schrijft nieuws, interviews en achtergrondverhalen over promotie-, play-off- en degradatiestrijd.

Volgens het Duitse Sky heeft Marcos Senesi een principe-akkoord bereikt met Tottenham Hotspur. De voormalig centrale verdediger van Feyenoord lijkt Bournemouth zodoende te verruilen voor de huidige nummer achttien van de Premier League. Er zit wel een addertje onder het gras: bij degradatie kan Senesi nog onder de transfer uit.

Na zijn vertrek uit Rotterdam-Zuid heeft de Argentijn zich ontwikkeld tot een stabiele factor op het hoogste niveau van Engeland. Senesi beschikt over een aflopend contract en veegde verschillende aanbiedingen van Bournemouth van tafel, waardoor er veel belangstelling is voor de verdediger.

Volgens Duitse berichtgeving is de 28-jarige stopper dicht bij een overgang naar Londen. Tottenham Hotspur schijnt een principe-akkoord te hebben bereikt met Senesi over een transfervrije deal. Er zit wel een clausule in de aanstaande deal: mochten The Spurs degraderen, kan de oud-Feyenoorder nog onder de transfer uit.

De kans dat Tottenham degradeert, wordt met de week groter. De gevallen grootmacht staat op plek achttien en heeft nog vijf duels om zich te handhaven op het hoogste niveau. Het gat met West Ham United bedraagt twee punten, terwijl nummer zestien Nottingham Forest vijf punten meer heeft.

Sportief gezien zou de overgang van Senesi naar Tottenham enigszins opvallend zijn. Met Bournemouth staat de Argentijn nu op een zevende plek, een positie die recht geeft op plaatsing voor de Conference League. Bovendien aast ook Juventus op de diensten van de oud-Feyenoorder, maar Senesi lijkt dus de voorkeur te geven aan de gevallen Engelse grootmacht, die vorig seizoen ook al op plek zeventien eindigde.

Marcos Senesi

AFC Bournemouth
Team: Bournemouth
Leeftijd: 28 jaar (10 mei 1997)
Positie: V (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Bournemouth
33
0
2024/2025
Bournemouth
17
0
2023/2024
Bournemouth
31
4
2022/2023
Bournemouth
31
2

Stand Premier League 2025/2026

Premier League
GS
DS
PT
16
Nottm Forest
33
-9
36
17
West Ham
33
-17
33
18
Spurs
33
-11
31
19
Burnley
34
-34
20
20
Wolves
33
-37
17

