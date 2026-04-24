is in Engeland ontsnapt aan een schorsing, zo concludeert het Key Match Incident Panel (KMI Panel) van de Premier League. Volgens een stemming van het arbitrageorgaan had de Nederlandse spits van Sunderland zijn tweede gele kaart moeten krijgen tijdens de wedstrijd tegen Tottenham Hotspur.

Brobbey was een kleine twee weken geleden onderwerp van gesprek in Engeland. In het duel tussen Sunderland en Tottenham Hotspur kwam de sterke spits in duel met Cristian Romero, waarna hij de verdediger een duwtje gaf. Dit resulteerde uiteindelijk in een botsing tussen Romero en keeper Antonín Kinský.

Zowel Romero als Kinský liepen schade op. Voor Romero leek het kwetsuur het ernstigst: hij moest in tranen van het veld worden geholpen. Opvallend is dat Brobbey, die op dat moment al geel had, geen tweede kaart kreeg gepresenteerd van scheidsrechter Rob Jones. Vervelend is dat Brobbey na dit duel te maken kreeg met verschrikkelijke taferelen.

Volgens het KMI Panel heeft de arbiter niet goed gehandeld in deze situatie. Het onafhankelijk orgaan, dat beslissingen van Premier League-arbiters evalueert, ging volgens het panel in de fout door het niet geven van een tweede gele kaart aan Brobbey. Als de scheidsrechter Brobbey wél rood had gegeven, had Sunderland het duel, met nog een halfuur op de klok, moeten uitspelen met tien man. Dat gebeurde niet, waardoor het 1-0 bleef voor The Black Cats.