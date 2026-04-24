Live voetbal

Arbitrageorgaan ziet forse blunder: Brobbey ontloopt schorsing

24 april 2026, 13:58
Brian Brobbey
Foto: © Imago
0 reacties
Photo of Luuk van Grinsven
Luuk van Grinsven | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate met focus op de Keuken Kampioen Divisie en het Nederlandse voetbal. Schrijft nieuws, interviews en achtergrondverhalen over promotie-, play-off- en degradatiestrijd.

Brian Brobbey is in Engeland ontsnapt aan een schorsing, zo concludeert het Key Match Incident Panel (KMI Panel) van de Premier League. Volgens een stemming van het arbitrageorgaan had de Nederlandse spits van Sunderland zijn tweede gele kaart moeten krijgen tijdens de wedstrijd tegen Tottenham Hotspur.

Brobbey was een kleine twee weken geleden onderwerp van gesprek in Engeland. In het duel tussen Sunderland en Tottenham Hotspur kwam de sterke spits in duel met Cristian Romero, waarna hij de verdediger een duwtje gaf. Dit resulteerde uiteindelijk in een botsing tussen Romero en keeper Antonín Kinský.

Artikel gaat verder onder video

Zowel Romero als Kinský liepen schade op. Voor Romero leek het kwetsuur het ernstigst: hij moest in tranen van het veld worden geholpen. Opvallend is dat Brobbey, die op dat moment al geel had, geen tweede kaart kreeg gepresenteerd van scheidsrechter Rob Jones. Vervelend is dat Brobbey na dit duel te maken kreeg met verschrikkelijke taferelen.

Volgens het KMI Panel heeft de arbiter niet goed gehandeld in deze situatie. Het onafhankelijk orgaan, dat beslissingen van Premier League-arbiters evalueert, ging volgens het panel in de fout door het niet geven van een tweede gele kaart aan Brobbey. Als de scheidsrechter Brobbey wél rood had gegeven, had Sunderland het duel, met nog een halfuur op de klok, moeten uitspelen met tien man. Dat gebeurde niet, waardoor het 1-0 bleef voor The Black Cats.

➡️ Meer over Brian Brobbey

Klik op een van onderstaande afbeeldingen en download de FCUpdate-app voor Android of iOS!

FCUpdate-app op Android
FCUpdate-app op IOS
Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Brobbey oranje

Brobbey hoopt op belangrijke rol bij Oranje komend WK

  • Gisteren, 18:24
  • Gisteren, 18:24
  • 3
Van de Ven

Manchester United overweegt komst Micky van de Ven

  • Gisteren, 16:22
  • Gisteren, 16:22
  • 3
Hoe Troy Parrott met miljoenenkorting kan terugkeren naar Tottenham Hotspur

Hoe Troy Parrott met miljoenenkorting kan terugkeren naar Tottenham Hotspur

  • wo 22 april, 19:36
  • 22 apr. 19:36
  • 1
0 0 reacties
Reageren

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

Brian Brobbey

Brian Brobbey
Sunderland
Team: Sunderland
Leeftijd: 24 jaar (1 feb. 2002)
Positie: S
Carrière
Wed.
Dlp.
2026
Sunderland
0
0
2025/2026
Sunderland
0
0
2025/2026
Sunderland
26
6
2025/2026
Ajax
0
0

Meer info

Stand Premier League 2025/2026

Premier League
GS
DS
PT
9
Brentford
33
4
48
10
Everton
33
1
47
11
Sunderland
33
-4
46
12
Fulham
33
-3
45
13
Crystal Palace
32
-1
43

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws