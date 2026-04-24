Robin van Persie zag het vertrek van directeur Dennis te Kloese bij Feyenoord totaal niet aankomen. Dat heeft de trainer van de Rotterdammers vrijdagmiddag laten weten tijdens de persconferentie.

Donderdag maakte de club bekend dat Te Kloese per 1 juli vertrekt bij Feyenoord. Van Persie was hier niet eerder van op de hoogte: "Ik heb het nieuws gisteren (donderdag, red.) van Dennis gehoord. Ik was verrast, waarbij hij zijn redenen heeft uitgelegd. Ik heb heel prettig gewerkt met Dennis en vanaf het begin zijn vertrouwen gevoeld. Ik vind het persoonlijk heel jammer dat hij stopt."

Van Persie legt vervolgens uit wat de directeur voor hem heeft betekend: "Dennis heeft mij de kans gegeven om hoofdcoach te worden bij Feyenoord; daar ben ik hem heel dankbaar voor. We hebben de afgelopen anderhalf jaar dagelijks samengewerkt. Hij was een sparringpartner als coach, maar ook als mens. Dennis loopt al lang mee en ik heb veel aan hem gehad. Hij begon bij Feyenoord in een moeilijke periode en heeft dat fantastisch gedaan."

Feyenoord moet nu spoedig op zoek naar een vervanger voor Te Kloese, die zowel de algemene als technische taken vervulde: "Het zijn roerige tijden. Ik ga uiteindelijk niet over de keuzes die gemaakt worden; ik focus mij op de wedstrijd van morgen en dat is waar ik mij dagelijks mee bezighoud", aldus Van Persie.

Op dezelfde persconferentie bracht de trainer ook slecht nieuws over de selectie. Hij verwacht namelijk dat sterkhouder Jakub Moder het restant van het seizoen niet meer in actie komt voor de club: "Dat is echt een aderlating", zei Van Persie daarover.