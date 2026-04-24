WK-succes voor Nederland? Dan moet Koeman iets doen wat zijn ploeg niet beheerst

Het grootste wereldkampioenschap voetbal aller tijden staat voor de deur. Deze zomer zijn 48 landen vertegenwoordigd op het toernooi in Canada, Mexico en de Verenigde Staten. De komende tijd licht FCUpdate alle deelnemers uit. Vandaag is het de beurt aan de ploeg waar het voor ons allemaal om draait: het Nederlands elftal.

Oranje neemt komende zomer voor de twaalfde keer deel aan het WK. Drie keer was Nederland slechts één stap verwijderd van de eeuwige roem, maar drie keer (1974 tegen West-Duitsland, 1978 tegen Argentinië en 2010 tegen Spanje) eindigde de droom in een verloren finale. Het is vaak nét niet voor Oranje, met de bittere uitschakeling na strafschoppen tegen Argentinië op het WK van 2022 als meest recente litteken. In 2026 is er nieuwe hoop, al is de realiteit dat Oranje niet tot de absolute topfavorieten lijkt te behoren.

Nederland verslaat amper toplanden

Artikel gaat verder onder video

Hoewel Nederland ongeslagen door de WK-kwalificatie rolde, hangen er twijfels rond de ploeg van Ronald Koeman. Het veldspel is zelden sprankelend en de resultaten tegen de echte grootmachten zijn ronduit zorgwekkend. Oranje heeft al jarenlang geen land uit de top-25 te verslaan. Dat is een pijnlijk gegeven. Het houdt in dat landen als Japan en Zweden voor grote problemen kunnen zorgen. En laten dat nou net de twee grootste hindernissen zijn in Groep B.

Het gepuzzel in de voorhoede

Een hoofdpijndossier voor Koeman bevindt zich in de voorhoede. Waar andere toplanden over het nodige aanvallende talent beschikken, blijft het bij Oranje behelpen. Memphis Depay kampt in de aanloop naar het WK opnieuw met fysieke problemen en Cody Gakpo, doorgaans bepalend op eindtoernooien, draait een uiterst moeizaam seizoen bij Liverpool. De enige aanvaller die momenteel écht in vorm is, is Donyell Malen. Zijn snelheid en diepgang zouden wel eens van groot belang kunnen worden voor de ploeg van Koeman.

Bepalende spelers

Als Oranje goed voor de dag wil komen, moet de as van het veld in topvorm zijn. Frenkie de Jong blijft de onbetwiste architect van dit elftal. Na zijn blessureleed moet hij in de Verenigde Staten de lijnen uitzetten, gesteund door aanvoerder Virgil van Dijk. Het zijn de twee meest bepalende spelers voor dit Oranje. Zijn zij niet in goeden doen, dan wordt het al snel een lastig verhaal.

Oranje wil domineren in Groep F

Nederland is op papier de favoriet in Groep F, maar moet op zijn hoede zijn. Makkelijk wordt het namelijk niet. Belangrijk is de openingswedstrijd tegen Japan, want een valse start kan direct zorgen voor een vervelende sfeer. Vervolgens wacht een ontmoeting met Zweden, waarna de groepsfase wordt afgesloten tegen underdog Tunesië.

Speelschema Nederland (Groep F):

14 juni - 22:00 uur: Nederland - Japan in Dallas

20 juni - 19:00 uur: Nederland - Zweden in Houston

26 juni - 01:00 uur: Tunesië - Nederland in Kansas City

Het is geen makkelijke poule geworden, maar Oranje is aan zijn stand verplicht om de groepsfase door te komen. Daarna wachten vermoedelijk direct grote uitdagingen. Mocht Oranje eerste of tweede worden, dan is de kans groot dat Brazilië of Marokko volgt als tegenstander. De ploeg van Koeman kan dus niet langzaam in het toernooi groeien. Oranje zal er vanaf de allereerste wedstrijd moeten staan.

Wat kunnen we verwachten van Oranje?

De KNVB heeft vaker uitgesproken dat het ultieme doel het winnen van een groot toernooi is. Is dat dit jaar realistisch? Nee, dat niet. Het Nederlands elftal heeft daarvoor het afgelopen jaar te weinig indruk gemaakt, zowel qua veldspel als qua resultaten. De ploeg van Koeman is een prima elftal, maar mist individuele klasse op bepalende posities. Op dit moment lijkt Oranje nog tekort te komen om landen uit de absolute top te verslaan.