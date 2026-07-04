PSV opent seizoen 2026/27 met gelijkspel: aanvaller keert na 10,5 maand terug op veld

PSV heeft het seizoen 2026/27 afgetrapt met een 1-1-gelijkspel tegen Antwerp FC. Een fraaie treffer van Noah Fernández was niet voldoende voor de eerste winstpartij.

De regerend landskampioen trad voornamelijk aan met een mix van reserve- en jeugdspelers, waarbij Yarek Gasiorowski de aanvoerdersband droeg. Joey Veerman en de van een blessure teruggekeerde Alessane Pléa zaten op de bank.

Na een wat tamme openingsfase brak Noah Fernández de ban, en hoe: de jonge middenvelder zette een individuele actie in en plaatste de bal uiteindelijk knap in de hoek. Een prachtige goal om het seizoen in te luiden. Dat doelpunt bleek uiteindelijk het spaarzame hoogtepunt van de eerste helft.

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Peter Bosz stuurde na rust een volledig ander PSV-elftal de wei in, met Veerman en Pléa in de gelederen. Het tweetal liet zich in het eerste kwartier zien, maar Antwerp FC kwam iets na het uur op gelijke hoogte. Aaron Ibrahim nam een afvallende bal op de pantoffel en zag zijn inzet de kruising invliegen. Daarmee was het niet PSV, maar de Belgische opponent die het mooiste doelpunt van de wedstrijd op zijn naam schreef.

Ook in de tweede bedrijf gebeurde er, buiten wat kleine kansjes voor beide ploegen, niet al te veel. Daarmee opent PSV het oefenseizoen met een 1-1-gelijkspel. Pléa werd overigens halverwege de helft weer naar de kant gehaald, al leek dat geen fysieke oorzaken te hebben.