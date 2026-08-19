Zaakwaarnemer waarschuwt Godts na megatransfer: 'Bij PSG krijg je niets cadeau'

staat voor een compleet nieuwe uitdaging bij Paris Saint-Germain. De Belgische aanvaller maakte voor een bedrag dat kan oplopen tot 55 miljoen euro de overstap van Ajax naar de Franse topclub, maar zijn zaakwaarnemer Niels De Jonck waarschuwt in gesprek met De Telegraaf dat de transfersom geen enkele garantie biedt op speeltijd.

Godts begint volgens De Jonck in Parijs namelijk opnieuw vanaf nul. Bij PSG zal de 21-jarige aanvaller zich opnieuw moeten bewijzen en een plek in het elftal moeten afdwingen. "Maar speeltijd zal Mika zelf moeten afdwingen. Bij een club als PSG krijg je niets cadeau. Ook niet als er een transferbedrag van rond de 55 miljoen euro voor je wordt betaald", stelt De Jonck. De woorden van de zaakwaarnemer onderstrepen de enorme stap die Godts heeft gezet. Bij Ajax groeide hij de afgelopen jaren uit tot een belangrijke aanvaller, maar bij PSG wacht een selectie vol gevestigde namen en internationale topspelers.

Artikel gaat verder onder video

Ondanks eerdere interesse van clubs als Bayern München en FC Barcelona, koos het toptalent bewust voor het project in Parijs. Daarbij speelde hoofdtrainer Luis Enrique een doorslaggevende rol. De Spaanse oefenmeester sprak recent persoonlijk met de vleugelspits via FaceTime. "Hij houdt van spelers die niet vastzitten aan één positie, maar over het veld kunnen zwerven, ruimtes kunnen vinden en voor onvoorspelbaarheid kunnen zorgen", vertelt De Jonck over de visie van de succescoach. Volgens de zaakwaarnemer keek de aanvaller bij zijn keuze nadrukkelijk naar het sportieve plaatje. "Je moet kijken naar de trainer, zijn voetbalideeën, de selectie, de concurrentie en vooral: past het voetbal bij zijn kwaliteiten? En kan hij zich in zijn nieuwe omgeving verder ontwikkelen als speler?", aldus de zaakwaarnemer.

Hoewel de Belg bij een absolute Europese grootmacht is beland, ziet zijn management dit allerminst als een eindstation. De Jonck benadrukt dat verdere ontwikkeling nu centraal staat. "Dat meet je niet af aan een paar goede wedstrijden. Dat criterium ligt verder in de toekomst", stelt de belangenbehartiger. "Voor ons, voor Mika en mij is deze stap geslaagd als Mika zich in Parijs als speler én als persoon verder ontwikkelt, en uiteindelijk een belangrijke speler wordt op het hoogste niveau", klinkt het ambitieus.

De transfer is volgens De Jonck dan ook slechts een nieuwe fase in een veel groter traject. "PSG is geen eindpunt. Het is opnieuw een begin. Zoals Ajax was in januari 2023", concludeert de zaakwaarnemer treffend. De aankoop kan zich direct opmaken voor zijn eerste minuten in de Ligue 1. Komend weekend opent de regerend landskampioen het nieuwe competitieseizoen met een thuiswedstrijd tegen Stade Rennais. Daar zal de kersverse Parijzenaar direct moeten bewijzen dat hij zijn torenhoge prijskaartje waard is.