De zoektocht naar een nieuwe bondscoach na het vertrek van Ronald Koeman is inmiddels van start gegaan. Wie er precies in beeld zijn om Oranje te coachen is nog niet duidelijk, maar volgens Jan en Youri Mulder doet de KNVB er goed aan om Sarina Wiegman niet te vergeten.

Nadat Oranje in de zestiende finale van het WK na strafschoppen werd uitgeschakeld door Marokko, besloot Koeman op te stappen. De bond wil nu op korte termijn een opvolger aanstellen, want in september gaat de Nations League van start. Kenneth Perez is van mening dat de KNVB beter wat meer tijd kan nemen om de juiste persoon te kiezen, geeft hij aan in NOS WK Avond. De analist verwacht wel dat er al een lijst klaarligt, omdat het contract van Koeman na het WK afliep.

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Youri Mulder geeft vervolgens aan dat zijn vader Jan een ‘out-of-the-box-idee’ had in de persoon van Ron Jans. “Op zich misschien oké, maar als ik denk in die richting, niet een gebaand pad bewandel... Misschien is Wiegman iets? Of is dat heel gek?”, vraagt de technisch directeur van Schalke 04 zich af. “Volgens mij is dat niet zo heel gek, maar Kenneth begint al te lachen”, gaat hij verder.

Jan Mulder sluit zich aan bij de woorden van zijn zoon. “Dat is een heel goede kandidaat, vind ik! Kenneth Perez is ouderwets, die vindt dat niet. Wiegman is een heel goede kandidaat, ja! Ik stem voor”, aldus de 81-jarige oud-spits. De opmerking dat mannenvoetbal en vrouwenvoetbal compleet verschillend zijn, wil Youri Mulder niet in mee. “Het is dezelfde sport, maar beoefend door andere mensen. Met een andere sekse.”

De bestuurder van Schalke kent Wiegman van zijn tijd bij de KNVB, toen de huidige bondscoach van de Engelse vrouwen het voor het zeggen had bij de Oranje Leeuwinnen. “Ik zag wel een coach die met een elftal bezig was, en dat heeft zich ook wel bewezen. Ze had daar enorm veel succes en een heel duidelijke visie”, aldus Mulder. “Een duidelijk spelidee en een manier van werken richting een groep. Dat weten ze bij de KNVB ook.”