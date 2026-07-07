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Ineens heel ander geluid over Ricardo Pepi

7 juli 2026, 15:43
Ricardo Pepi
Foto: © Imago
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Niels Hassfeld | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate sinds 2024. Schrijft over Eredivisieclubs, het Nederlands elftal en Nederlandse spelers in het buitenland.
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Ricardo Pepi is voornemens deze zomer bij PSV te blijven, zo meldt het Eindhovens Dagblad. De spits leek in maart nog te gaan tekenen bij Fulham voor een zomerse transfer, maar die deal klapte op het laatste moment. Nu is Pepi compleet van standpunt veranderd en is hij van plan bij PSV te blijven.

Pepi leek zijn laatste wedstrijd voor PSV al te hebben gespeeld. Gedurende de tweede seizoenshelft hoopte Fulham namelijk alvast zijn slag te slaan voor een zomerse transfer van de Amerikaan, waar de Premier League-club zo’n veertig miljoen euro voor over had. Op het laatste moment ging er echter een streep door de transfer, omdat er geen akkoord werd bereikt over de datum van de overstap.

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Sindsdien bleef het stil rondom Pepi, die met de VS actief was op het WK in eigen land. Daar moest hij het doen met een reserverol, omdat Folarin Balogun een uitstekend toernooi speelde. In de nacht van maandag op dinsdag werden Pepi en de VS in de achtste finale met 1-4 verslagen door België, waardoor zijn toernooi erop zit en hij zich binnenkort weer zal melden bij PSV.

Het heeft er volgens het ED nu veel van weg dat Pepi ook volgend seizoen speler van PSV is. De spits en de landskampioen zouden namelijk de intentie hebben om ook na de zomer met elkaar door te gaan, waardoor hij dus toch in de Eredivisie lijkt te blijven. Pepi staat nog tot medio 2030 onder contract bij PSV.

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Ricardo Pepi

Ricardo Pepi
PSV
Team: PSV
Leeftijd: 23 jaar (9 jan. 2003)
Positie: A (C, R)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
PSV
26
16
2024/2025
Jong PSV
1
1
2024/2025
PSV
18
11
2023/2024
Jong PSV
1
0

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